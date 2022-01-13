洛阳义务教育阶段招生入学网上报名8月2日开始 流程图解来了！

2022年洛阳市义务教育阶段招生入学报名将于8月2日8:00至6日18:00进行网上信息采集。监护人登录“河南省义务教育招生服务平台”完善学生基本信息，报名辖区内学校，并按要求上传相关证明材料。
2022年洛阳市义务教育阶段招生入学报名将于8月2日8:00至6日18:00进行网上信息采集。监护人登录“河南省义务教育招生服务平台”完善学生基本信息，报名辖区内学校，并按要求上传相关证明材料。
2022年洛阳市义务教育阶段招生入学报名将于8月2日8:00至6日18:00进行网上信息采集。监护人登录“河南省义务教育招生服务平台”完善学生基本信息，报名辖区内学校，并按要求上传相关证明材料。洛阳市教育局微信公众号昨日发布报名流程图，您可参考以下流程进行报名。
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