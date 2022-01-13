智能音箱、定位手环……爱心助残活动让更多残疾人受益

今天上午，一场爱心助残活动在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所举行。活动中，涧西区残联向辖区内有辅具需求的精神、智力残疾人免费发放了智能音箱、室内监控与定位手环等辅助器具。据悉，接下来，在经过相关评估后，还将有更多残疾人享受到这一福利。

今天上午，一场爱心助残活动在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所举行。活动中，涧西区残联向辖区内有辅具需求的精神、智力残疾人免费发放了智能音箱、室内监控与定位手环等辅助器具。据悉，接下来，在经过相关评估后，还将有更多残疾人享受到这一福利。

涧西区残联相关负责人介绍，在珠江路街道助残主题新时代文明实践活动进行的同时，在武汉路街道武汉路社区河柴01号小区内，为残疾人发放智能音箱、入户免费安装监控摄像头的爱心活动也在同步进行，“我们希望给这些残疾人送去更多的社会关爱，营造关爱残疾人的良好社会氛围。”

记者从涧西区文明办、涧西区残联了解到，自涧西区残联开展精准康复工作以来，截至目前，涧西区残联已完成对听力、视力、肢体一二级和70岁以上的残疾人上门辅具适配评估工作，共计评估340多人，其中上门评估170多人，使残疾人足不出户，在家就能享受精准适配服务。另外，还对657名精神残疾人实施指导服药工作，切实帮助残疾人提高生活质量。

据了解，下一步，涧西区残联还将持续开展爱心助残新时代文明实践活动，不断对接、引入更多专业的社会资源，助力改善残疾人的生活条件、提升残疾人的生活品质。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图/视频）