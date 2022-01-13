洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

智能音箱、定位手环……爱心助残活动让更多残疾人受益
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 17:26

　　今天上午，一场爱心助残活动在洛阳市涧西区珠江路街道新时代文明实践所举行。活动中，涧西区残联向辖区内有辅具需求的精神、智力残疾人免费发放了智能音箱、室内监控与定位手环等辅助器具。据悉，接下来，在经过相关评估后，还将有更多残疾人享受到这一福利。

　　涧西区残联相关负责人介绍，在珠江路街道助残主题新时代文明实践活动进行的同时，在武汉路街道武汉路社区河柴01号小区内，为残疾人发放智能音箱、入户免费安装监控摄像头的爱心活动也在同步进行，“我们希望给这些残疾人送去更多的社会关爱，营造关爱残疾人的良好社会氛围。”

　　记者从涧西区文明办、涧西区残联了解到，自涧西区残联开展精准康复工作以来，截至目前，涧西区残联已完成对听力、视力、肢体一二级和70岁以上的残疾人上门辅具适配评估工作，共计评估340多人，其中上门评估170多人，使残疾人足不出户，在家就能享受精准适配服务。另外，还对657名精神残疾人实施指导服药工作，切实帮助残疾人提高生活质量。

　　据了解，下一步，涧西区残联还将持续开展爱心助残新时代文明实践活动，不断对接、引入更多专业的社会资源，助力改善残疾人的生活条件、提升残疾人的生活品质。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 探索实施“直通车”安置，随军家属自...
  • 西工区举办单身青年职工交友联谊活动
  • 河南省高分子材料及辐射加工产业技术...
  • 一男子非法运输液化气被行政拘留
  • 孟津、偃师通报部分区域核酸检测结果
  • 多危险！抛锚车乘客在高速路上走动
  • 八一，致敬永不褪色的军魂
  • 黄河流域非遗保护展示中心项目靓姿显...
  • 与烈士认亲，让无名烈士拥有“亲人”
  • “宅兹中国——河南夏商周三代文明展...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    随拍

    雨荷

    隋唐园拾零

    鸡蛋花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605