“小朋友，大家知道什么是家谱吗？”近日，瀍河区东关街道新街社区与洛阳民俗博物馆联合组织开展以“故纸拾遗·家谱”为主题的文博小课堂。

“小朋友，大家知道什么是家谱吗？”近日，瀍河区东关街道新街社区与洛阳民俗博物馆联合组织开展以“故纸拾遗·家谱”为主题的文博小课堂。

活动现场，工作人员为孩子们介绍了家谱的历史演变、世系表等内容，讲述家谱在中国传统文化中的价值与意义。在工作人员的引导下，孩子们绘制家谱树、画家谱，其乐融融。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 薛雯雯 摄）