7月30日，汝阳县第一期乡村建设工匠培训结业。

7月30日，汝阳县第一期乡村建设工匠培训结业。

此次培训采取“课堂教学+实地参观+基地实训”相结合的方式进行，邀请市建设行业职工培训中心、洛阳理工学院等院校和县内装配式建筑企业的讲师、工程师专业授课，内容涵盖村庄的微改造、污水管网处理设施施工等内容，95名村民参与其中。

据了解，不久之后，有关部门将为他们颁发“农村建筑工匠资格证书”和“砌筑工证书”。汝阳县将把获得证书的人员纳入到全县乡村建设工匠人才信息库，建设专业化本地乡村建设队伍，以以工代赈的形式承接乡村振兴建设项目，实现村民增收。

近期，汝阳县正依托乡村振兴学堂，进行系列培训，培养一批真正懂技术、会管理的专业化建设人才，为当地乡村振兴提供强有力的人才保障。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 罗兴涛 通讯员 吴会菊 文/图）