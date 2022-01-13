西工区举办单身青年职工交友联谊活动

7月31日，“七待已久·夕望是你”洛阳西工区单身青年职工联谊活动举办，来自西工区企事业单位的80余名单身未婚青年职工欢聚一堂，通过参与丰富有趣的游戏互动交友。
7月31日，“七待已久·夕望是你”洛阳西工区单身青年职工联谊活动举办，来自西工区企事业单位的80余名单身未婚青年职工欢聚一堂，通过参与丰富有趣的游戏互动交友。
7月31日，“七待已久·夕望是你”洛阳西工区单身青年职工联谊活动举办，来自西工区企事业单位的80余名单身未婚青年职工欢聚一堂，通过参与丰富有趣的游戏互动交友。
此次活动由西工区总工会、团西工区委、西工区妇联主办，洛阳晚报红娘帮帮团承办。活动旨在增进各行业单身青年职工之间的沟通联系，满足青年职工婚恋交友需求，引导他们树立正确的人生观、择偶观、婚恋观，丰富他们的业余生活，帮助他们更好地扎根洛阳、安居乐业。
活动现场，精彩有趣的游戏环节迅速拉动青年职工们的距离，气氛十分活跃。游戏环节结束后，青年们互留联系方式，不少青年男女现场牵手成功。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 李沫霖 文/图）
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