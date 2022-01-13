深化业务培训 提升专业能力

7月28日至7月29日，全市党办系统政研改革财经工作培训班在洛阳广播电视大学举行。 7月28日至7月29日，全市党办系统政研改革财经工作培训班在洛阳广播电视大学举行。 培训期间，市委政策研究室(改革办、财经办)邀请省委政研室、省委改革办相关负责同志，围绕调查研究及文稿起草业务知识、解读全省创新发展综合配套改革政策开展教学。市委政研室主要负责同志解读了洛阳市“十四五”发展思路，并对如何做好文稿起草工作进行讲解。 举办本次培训班，是提高全市政研改革财经工作系统整体业务能力的重要手段，是促进省委、市委决策部署落地落实的重要举措。通过培训，全市政研改革财经工作系统工作人员对省委、市委的决策部署有了更深刻的理解和把握，进一步提升了做好本职工作的专业能力，为更好服务党委中心工作、推动高质量发展提供了有力保障。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴静）