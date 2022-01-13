强化责任落实 细化创建举措 助推城乡基层党支部争星晋级

7月29日，市委常委、组织部部长何伟主持召开洛阳市创建“五星”支部引领基层治理联席会议第一次会议，听取专班办公室和各创星小组牵头单位“五星”支部创建情况汇报，讨论研究深化党建引领基层治理的具体举措，安排部署下一步重点工作，推进各项重点任务落实落细。

7月29日，市委常委、组织部部长何伟主持召开洛阳市创建“五星”支部引领基层治理联席会议第一次会议，听取专班办公室和各创星小组牵头单位“五星”支部创建情况汇报，讨论研究深化党建引领基层治理的具体举措，安排部署下一步重点工作，推进各项重点任务落实落细。

5月以来，全市各级各有关单位将创建“五星”支部作为“一把手”工程和党建引领基层治理的主要抓手，强化组织领导，明确目标任务，完善推进机制，推动创建工作与市委全局性工作深度融合、相互促进，以“五星”支部创建有力推动中心工作开展，取得一定成效。

何伟强调，要进一步强化思想认识，深刻理解创建“五星”支部的重大意义，把创建工作放在全市工作大局的角度来考虑，与本部门本领域业务工作融会贯通、统筹推进。要进一步强化责任落实，完善“专班＋小组＋联席会议”工作机制，压实市、县、乡、村各级责任，形成任务清单，量化工作标准，把责任细化分解到每名村组干部、普通党员。要进一步强化创建措施，围绕乡村振兴、城市提质、产业发展“三项重点工作”，结合各县区各单位实际，分析具体问题，细化推进措施，实现与中心工作有机结合。要进一步强化支持保障，统筹好“人、财、物”等要素，整合各方面资金项目，探索建立“谁投入、谁受益”的共建共投机制，引入社会资本参与，夯实创建工作基础。要进一步强化督促指导，完善问题反馈、对标整改、台账推进等机制，动态掌握工作进展，用好激励倒逼机制，激发拼抢意识，既锻长板又补短板，既盯“典型示范”也抓“软弱涣散”，充分调动群众参与的积极性、主动性，助推村(社区)党组织干事创业、争星晋级，着力实现“三星”支部成片、 “四星”支部成批、“五星”支部全省领先目标。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 赵明）