与烈士认亲，让无名烈士拥有“亲人”

7月29日上午，市烈士陵园联合市关工委爱国主义教育团、共青团洛阳市轨道交通集团有限责任公司委员会，在市烈士陵园举行“追溯红色记忆 弘扬‘八一’精神”暨“我们是一家人·与烈士认亲”仪式，弘扬英烈精神，传承红色基因，营造崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、关爱烈属的浓厚社会氛围。

7月29日上午，市烈士陵园联合市关工委爱国主义教育团、共青团洛阳市轨道交通集团有限责任公司委员会，在市烈士陵园举行“追溯红色记忆 弘扬‘八一’精神”暨“我们是一家人·与烈士认亲”仪式，弘扬英烈精神，传承红色基因，营造崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、关爱烈属的浓厚社会氛围。

在活动中，市烈士陵园向两家单位代表颁发“认亲烈士祭扫证书”。认亲单位代表手持菊花，到无名烈士墓前，擦拭墓碑，鞠躬致敬，表达缅怀之情，让无名烈士拥有“亲人”，不再孤单。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 常煜品 秦涛 摄影报道）