八一，致敬永不褪色的军魂

军人是最可爱的人。保家卫国时，他们冲锋在前、不怕牺牲，用热血和汗水谱写无悔华章，守护着祖国的每一寸山河；脱下军装后，他们承载着军队、军人的红色基因和优良作风，投身于地方发展建设的新战场，在各行各业当表率、做先锋、讲奉献，在平凡的岗位上铸就辉煌。

编者按

军人是最可爱的人。保家卫国时，他们冲锋在前、不怕牺牲，用热血和汗水谱写无悔华章，守护着祖国的每一寸山河；脱下军装后，他们承载着军队、军人的红色基因和优良作风，投身于地方发展建设的新战场，在各行各业当表率、做先锋、讲奉献，在平凡的岗位上铸就辉煌。值此中国人民解放军建军95周年纪念日，洛阳晚报推出特别报道，展现我市老兵退役不退志、建功新时代，在工作岗位上、公益活动中继续发光发热的故事，以此向最可爱的人致以节日问候和崇高敬意。

在部队宣传队时的席志刚（受访者供图）

席志刚：弘扬正能量，为民送快乐

老兵简介

席志刚，1947年9月出生，曾在部队服役11年，洛阳石化隆惠公司退休干部。退休后，他义务帮助社区提升文化品位、丰富居民文化生活，创作出许多反映时代精神、弘扬社会新风的文艺作品，深受广大居民欢迎。

峥嵘岁月

席志刚出生于孟津河阳街道横涧社区(原横涧村)，打小儿，父母便教育他争取做一个对社会有用的人。

“我们村是一个有着光荣革命传统的村子，1931年，这里就有共产党员活动，1936年建立党组织。抗日战争时期，在当地党组织的领导下，村民们积极支援抗日部队，传递情报，开展抗日武装活动。至今，红色基因仍在延续。”席志刚说，正是这样的优良传统，让他有了从军报国的梦想。

“当时父母已经近60岁，担心他们不同意”，1967年12月，席志刚瞒着父母报名参军，成为驻昆明某部的一名战士。

“到部队后，由于我有唱戏的特长，被调入部队宣传部门，后来被安排到电影放映培训班学业务、练放映，学成后到电影组工作了5年，给各个连队放电影。”席志刚说，部队分散在大山里，他们几乎每天都要带着放映设备翻越大山，累计放映电影1000余场，极大丰富了战士们的精神文化生活。

退役建新功

1979年，席志刚转业到洛阳炼油厂，当过企业宣传部部长、基层党委书记。2007年退休后，他常年义务进行文化宣传，弘扬革命精神、传统文化和社会新风。

近日，记者见到席志刚时，他正在进行革命老区横涧展览馆第二展厅内容的编校。

“第一展厅前不久刚刚建成，主要介绍横涧的革命斗争史，内容有4.6万余字。”席志刚说，第二展厅主要介绍横涧的建设发展史，内容有2.4万余字。

“席志刚非常热心，周边村子、社区有这些需要的话，他随叫随到，而且都是义务的。我们社区的展览馆从策划布置、方案设计到文字编校、照片收集、漫画绘制等都是他一手操办的。”横涧社区的社区干部席和平说，在此之前，席志刚帮助附近3个村策划、建设了家风家训馆。如今，这些展馆已成为传统美德教育的重要场所。

席志刚是当地宣传战线上的“常青树”，退休以后，他围绕孝敬老人、廉洁自律、基层党建、社会新风等主题积极开展文艺创作，创作了《老娘进城》《家庭党小组》等20多部反映时代精神、弘扬社会新风的剧本。

“这些剧本有6部被拍成电视剧，有8部被搬上舞台，里面的演员都是各个社区的居民，因为内容向上、接地气，很受居民追捧。”席志刚说，每次拍摄时，居民们都争先恐后义务演出，积极提供场地。

“既弘扬了正能量，又为民众送去了快乐，我觉得做这些事很有意义。”席志刚说。