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动人以行不以言（大力学习弘扬焦裕禄精神——纪念焦裕禄同志诞辰100周年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 08:35
在中信重工，焦裕禄同志当年工作过的车间（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 黄政伟 摄）

　　编者按

　　焦裕禄是党的好干部、人民的好公仆。他用实际行动铸就了亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的焦裕禄精神，他对群众的亲劲、抓工作的韧劲、干事业的拼劲，贯通着共产党人的人民立场、优良作风、坚定信念。

　　“焦裕禄精神孕育形成在洛矿，弘扬光大在兰考”。今年是焦裕禄同志诞辰100周年，今起开设《大力学习弘扬焦裕禄精神——纪念焦裕禄同志诞辰100周年》专栏，梳理焦裕禄同志在洛阳工作的9年岁月，学习弘扬焦裕禄精神，激励全市党员干部不忘初心、继续前进，争做焦裕禄式的好干部，为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献更大力量。敬请关注。

　　1953年，百业待兴的新中国开始实施第一个五年计划。当年6月，31岁的共青团郑州地委副书记焦裕禄被党组织选调到洛阳矿山机器厂(今中信重工机械股份有限公司)，开始了自己在洛矿的工业建设和企业管理生涯。

　　焦裕禄进厂时，洛矿正在筹建中，他负责收集施工需要的水文地质资料。从洛阳通往谷水的牛车路，是运输建筑材料的必经之路。然而，这条路坑洼不平，需要重修。

　　“我来干。”焦裕禄主动请缨。

　　就这样，焦裕禄成了筑路指挥部总指挥。他把铺盖搬到了指挥部，放在工棚外面，要求干部露天睡，把工棚让给工人，还打趣说：“同志们，到哪里找这样大的房、这样大的床啊！”

　　焦裕禄吃在工地、住在工地，脏活累活抢着干，经常一身泥、一脸土。

　　这一天，乌云密布，顷刻便下起了大雨。技术员跑过来对焦裕禄说：“还有一段水沟没有挖通，雨太大，公路有冲毁的危险。”

　　一听这话，焦裕禄急了，他说：“为什么不赶快组织人员继续挖呢？”

　　“现在雨大，有些人不愿意去。”技术员说。

　　“我们不能光靠嘴来指挥大家，要以行动来带动。”焦裕禄说着，拿起一把铁锹就冲进了雨里。

　　见此情形，工人们坐不住了，也都赶了过去，挽起裤腿、挥起铁锹，干了起来，很快挖通了水沟，保全了公路。

　　还有一次，也是下雨。焦裕禄站在工棚门口，两眼盯着外边，惦记着涧河上的浮桥和建材安全。眼看雨越下越大，他有些沉不住气了，向同事张兴霖一摆手，说：“走，看看去。”

　　走在泥泞的路上，深一脚浅一脚，二人艰难地前行着。“快，快去把大伙都叫来！”走在前面的焦裕禄没有回头，却一个劲地喊着。原来，涧河岸上的檩条已被洪水冲走，新建起的浮桥摇摇欲坠。

　　等张兴霖带着大伙儿气喘吁吁地跑到河边时，发现焦裕禄正在湍急的河水中奋不顾身地把木板一块一块捞起来，再扔到岸边。

　　原来，在张兴霖回去叫人的这20分钟里，浮桥已被洪水冲断。为了保住这些建材，焦裕禄不顾个人安危，毅然跳进水中。

　　在焦裕禄的带动下，张兴霖等几十名干部、工人纷纷跃入河中，冲散的木板被他们一块一块捞了上来，国家的财产保住了。

　　大家瘫坐在地上，你看看我，我看看你，笑了。“这就叫苦中作乐嘛！只要咱们齐心协力，就能把浮桥重新建起来，而且还要建得更加坚固、更加漂亮。大家有没有信心？”焦裕禄大声说。

　　“有！”焦裕禄说的一席话，赢得热烈掌声，鼓起了大家重建浮桥的信心。

　　原计划半年才能修好的路，在焦裕禄的指挥和带动下，不到3个月就修好了。宽阔的马路伸向远方，焦裕禄和大家站在桥头，看着呼啸而过的汽车，相互击掌庆贺，胜利的喜悦洋溢在每个人的脸上。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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