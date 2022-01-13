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探索实施“直通车”安置，随军家属自主创业3年免税……洛阳制定实施一系列拥军优属措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 08:36

　　探索实施“直通车”安置，随军家属自主创业3年免税……昨日，记者从市退役军人事务局获悉，我市今年制定实施了一系列拥军优属措施，营造崇尚荣誉、尊崇军人的社会氛围。

　　在随军家属安置就业方面，根据要求，我市各级有关部门在组织机关、事业单位、国有企业等考录、公开招聘时，对随军家属不设常住户口条件限制；组织退役军人服务机构人员、社区工作者等招聘时，将拿出一定数量岗位用于录(聘)用随军家属。烈士遗属、因公牺牲军人遗属和获得二等功以上功勋荣誉表彰的军人随军家属需要就业安置的，根据本人意愿，符合机关、党群组织、事业单位、国有企业等单位基本用人条件的，优先安排适当岗位。

　　随军家属自主创业的，可优先办理企业注册登记手续。从事个体经营的随军家属，自办理税务登记事项之日起，其提供的应税服务3年内免征增值税；自领取税务登记证之日起，3年内免征个人所得税。每一名随军家属可以享受一次免税政策。

　　另外，我市在“阳光安置”办法的基础上，探索实施“直通车”安置，为转业军官提供更加精准、高效、便捷的安置服务。

　　7月28日，孟津区为荣立二等功的现役军人徐景涛家庭送去“二等功臣之家”牌匾，以及立功受奖喜报、绶带、慰问金等。据悉，送立功喜报是我市的一项拥军优属措施。

　　近年来，我市健全新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、立功受奖报喜、退役返乡欢迎、节日走访慰问、重大庆典邀请等全流程工作机制，全覆盖开展走访慰问驻守边疆现役军人家庭活动，已累计为1800多名荣立三等功以上军人家庭送达立功喜报和慰问金。

　　我市还持续开展“情系边海防官兵”拥军优属活动，为洛阳籍边海防官兵家庭解决生活、就业、养老、入托入学、涉法涉诉等方面遇到的困难，切实维护他们的合法权益。

　　“我们近年来不断完善双拥优抚服务体系建设，建立市、县、乡、村四级服务体系，市、县成立服务中心，乡、村成立服务工作站。全市共成立服务中心15个、服务工作站3373个，形成横向到边、纵向到底的拥军优抚服务体系，打通服务军烈属、退役军人‘最后一公里’。”市退役军人事务局有关负责人介绍，下一步，将不断完善丰富退役军人服务保障措施，进一步加强基层双拥工作，为全市退役军人、优抚对象及驻军单位提供更加精准高效的服务保障，使“让军人成为全社会尊崇的职业”这一观念深入人心。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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