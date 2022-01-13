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孝敬父母 子女需多提供“情绪价值”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.01 08:36

　　护理员李小妞凭借“嘴巴甜，会哄人”，成了很多老人的“闺女”，老人们愿意敞开心扉，把开心、难过分享给她，甚至觉得“亲闺女都没她伺候得舒服”。

　　老人们之所以觉得“亲闺女都没她伺候得舒服”，是因为李小妞比“亲闺女”更了解他们的想法，并能为他们提供宝贵的“情绪价值”，满足他们的精神需求。

　　“会哄老人”是李小妞饱含温情与爱意的一种工作方法，更应该成为为人子女者，对父母理所应当的一种精神赡养。

　　正如李小妞所说的“老人年龄大了，大多没有更多的物质追求”，而他们对家庭和亲情的需求越来越强烈，渴望被关爱，希冀得到精神赡养。

　　实际上，中国自古就重视精神赡养，比如二十四孝故事里的“彩衣娱亲”。春秋时，楚国隐士老莱子很孝顺，除了物质赡养，他还注重为父母提供“情绪价值”，煞费苦心地进行精神赡养。年逾古稀的他，经常身着小孩穿的彩衣，手里拿着拨浪鼓，做出小孩子的表情和动作，哄父母开心。一次，老莱子为父母送水，假装摔了一跤，模仿小孩子“呜呜”的哭声，讨二老欢心。

　　古时的文娱活动较为贫乏，精神生活也较单调，为了使父母精神愉悦，老莱子卖萌扮嫩，表演模仿秀，可谓用心良苦，因为他明白，相对于物质供养而言，对父母精神上的关照和体贴更重要。

　　如今，在婚恋中，人们越来越重视“情绪价值”。所谓“情绪价值”，通俗地讲，就是一个人影响他人情绪的能力，尤其是给他人带来快乐、愉悦的能力。婚姻里，善于挖掘“情绪价值”的夫妻，往往越过越美满，越过越幸福。

　　相对于夫妻，父母更需要子女提供“情绪价值”。毕竟，年老体衰的他们，情感往往变得脆弱，精神上也更加依赖子女。

　　现在，很多子女明白“陪伴是最长情的告白”，“送财物，不如陪父母”正逐渐成为一种共识。然而，陪伴也有质量高低之别。如果说，与父母相对无言，只顾玩手机是一种低质量的无效陪伴，那么，想方设法哄父母开心，就是一种高质量的有效陪伴。

　　“哄”是一种孝顺，更是一种智慧，“哄”是形式，其内核是一种精神赡养，一种“情绪价值”的体现。希望越来越多的子女，更加注重对父母的精神赡养，通过“哄一哄”“逗一逗”“夸一夸”等方式，为父母提供更多他们急需的“情绪价值”。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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