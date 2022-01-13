通过一张银行卡 洛阳民警成功打掉一个电信诈骗团伙

近日，市公安局伊滨分局通过对一张银行卡的深入调查，成功打掉一个电信诈骗团伙。

近日，市公安局伊滨分局通过对一张银行卡的深入调查，成功打掉一个电信诈骗团伙。

7月21日，伊滨分局寇店派出所接到线索，寇店镇居民孙某龙名下的一张银行卡涉嫌电信诈骗，受害人被骗资金一万余元转入该卡。民警立即连夜联系孙某龙到派出所接受讯问。

孙某龙说，涉案的银行卡确实是他办的，但是办卡之后，他将这张卡交给了一个名叫孙某天的人使用。警方根据银行卡的流水情况分析，孙某天很有可能是直接实施诈骗的犯罪嫌疑人。

随后，办案民警很快锁定了孙某天的活动场所，孙某天及其团伙成员共12人悉数落网。经审讯，犯罪嫌疑人交代了他们的电信诈骗手法。他们冒充年轻女性，在聊天交友软件上与陌生男子聊天，发展为暧昧关系。然后，他们用提前准备好的话术，诱导对方开网店，再以收取网店管理费的名义，对受害者实施诈骗。

目前，该诈骗团伙的12名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，孙某龙被依法惩戒。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌）