一男子非法运输液化气被行政拘留

近日，涧西警方查处一起非法运输易燃危险物品液化气瓶案件。
近日，涧西警方查处一起非法运输易燃危险物品液化气瓶案件。
近日，涧西警方查处一起非法运输易燃危险物品液化气瓶案件。
7月26日，市公安局涧西分局瀛洲派出所在辖区走访排查中，发现一辆不符合安全标准的普通厢式小货车停靠在涧西区三山村一街道旁。经民警现场检查，车厢内有50公斤装液化气瓶6个、15公斤装液化气瓶53个、5公斤装液化气瓶28个，存在极大安全隐患，而该车车门未锁且不见车主踪迹。
经调查联系，货车司机张某很快到瀛洲派出所投案。目前，因涉嫌违反有关规定运输爆炸性危险物质，张某已被警方依法行政拘留。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）
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