习近平总书记重要讲话在洛阳广大党员干部中引发热烈反响

连日来，习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上发表的重要讲话在我市广大党员干部中引发热烈反响。

连日来，习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上发表的重要讲话在我市广大党员干部中引发热烈反响。大家一致表示，要深入学习习近平总书记重要讲话精神，坚定自觉地用讲话精神统一思想和行动，务实重干，砥砺奋进，认真抓好改革发展稳定各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

习近平总书记指出，新时代10年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。“总书记对过去5年工作和新时代10年伟大变革的深刻阐述，让我们深受鼓舞、倍感振奋。”汝阳县委常委、组织部部长耿笑说。他认为，过去的10年，洛阳综合实力稳中有进、人民生活稳中提质，是始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜的结果，是始终把习近平总书记重要讲话作为总纲领、总指引、总遵循的结果。作为基层党委组织部门，要带头学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，要在管党治党上一刻也不放松，持之以恒推进全面从严治党，激励党员干部展现新气象、新作为。

习近平总书记在讲话中强调，实践告诉我们，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行。

“马克思主义之所以行，在于它的科学性和真理性，在于它的人民性和实践性，在于它的开放性和时代性。”市委党校马克思主义基础理论教研部主任、副教授张宝利说，党校作为坚持和发展马克思主义的重要阵地，要坚持教育者先受教育、深受教育，把马克思主义和党的创新理论学习好、宣传好、贯彻好，在提升政治站位中充分认识重大意义，在真学真思真悟中确保入脑入心，在融入中心指导实践上取得实效。

习近平总书记指出，全党要把握好新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，在新时代伟大实践中不断开辟马克思主义中国化时代化新境界。“理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。”市委宣传部理论科科长董二丽表示，要以习近平总书记重要讲话精神为指导，深入研究阐释、全面精准解读党的创新理论，组织社科理论界专家学者研究宣讲党的创新理论，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，推动更多党员干部学有所思、学有所悟、学有所获。

“学习习近平总书记的重要讲话，让我心潮澎湃、倍感振奋。”栾川县融媒体中心副主任闫辉说。他表示，县级媒体是党领导的基层媒体，对巩固扩大基层宣传思想文化阵地意义重大。栾川县融媒体中心实现了新闻采、编、播、发、管等流程再造，在信息内容、技术应用等方面完成深度共融互通，成为栾川主流舆论阵地。该中心将坚定政治方向、创新传播方式、加强内容建设，利用多种形式，大力宣传习近平总书记的重要讲话精神，转化为促进发展的强大能量，喜迎党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）