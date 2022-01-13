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这男人可算专情？(星汉秘事)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.08.01 08:15

　　热播古装剧《星汉秘事》中的越妃，容颜美丽，聪慧明理，深得文帝宠爱。文帝的原型是东汉开国皇帝刘秀，越妃的原型则是刘秀一生最爱的女人——阴丽华。

　　刘秀没当皇帝时，就对这个女人一见倾心，立下了人生奋斗目标：“娶妻当得阴丽华。”后来，刘秀在洛阳当了皇帝，阴丽华一直陪在他身边。

　　一见钟情

　　中国古代的皇帝大都是三宫六院妻妾成群，专一的帝王屈指可数，刘秀算一个。他对阴丽华的爱始终如一。

　　阴丽华和刘秀是河南老乡，阴丽华的老家在南阳郡；刘秀生在陈留郡，但祖籍也在南阳郡。

　　刘秀是通过他姐夫认识阴丽华的。他有个姐姐嫁到了邓家，邓家和阴丽华家有姻亲，两家人经常走动。有一次，姐夫领着刘秀去拜访阴丽华的哥哥阴识，正碰见阴丽华在院子里给牡丹浇水。年轻姑娘的脸庞在牡丹花的映衬下娇艳妩媚，刘秀动心了。

　　刘秀曾到京城游学，开眼界，长见识，对自己的事业和爱情进行规划：“仕官当作执金吾，娶妻当得阴丽华。”

　　执金吾是皇家仪仗队的头面招牌。皇帝出行时，执金吾骑着高头大马在前面开道，威风凛凛，神气非凡。由此可见，刘秀的人生理想是跻身上流社会，迎娶“白富美”。

　　当时的刘家家境已大不如从前，刘秀既没体面工作，也无稳定收入，除了长得一表人才，在择偶市场上貌似没啥竞争优势，然而刘秀有壮志雄心，敢想敢拼，时势给了他机会。王莽篡汉改制，天下大乱，刘秀和哥哥刘演趁机起兵造反。

　　阴识看出刘秀是潜力股，说服父母把妹妹阴丽华嫁给了他。

　　政治联姻

　　阴丽华嫁给刘秀时并没有想到，这男人后来能当皇帝。

　　那时，更始帝刘玄在洛阳拥兵自立，天下群雄不服，割据混战，谁也不买账。公元23年，刘玄借故杀了刘演，架空了刘秀的兵权，派刚成婚不久的刘秀到河北“出差”，威逼反对派归顺。

　　刘秀隐忍不发，韬光养晦，暗中招募人才，培养自己的队伍。为了拉拢盟友，他和真定王刘扬的外甥女郭圣通成了亲——刘扬有十万大军，能助刘秀逐鹿中原。

　　这种政治联姻在封建社会很正常，不过刘秀显然心中有愧。公元25年，他刚打败对手登基称帝，就火速派人把阴丽华接到了京城洛阳。

　　两三年不见，物是人非。丈夫不但娶了别的女人，还跟人家生了孩子，阴丽华的心情可想而知，然而她冷静地接受了现实。

　　古代女人没工作，婚姻就是她们的职场。皇帝的女人多，皇后得“竞聘上岗”。跟竞争对手相比，阴丽华没孩子、没后台，除了美貌似乎别无优势，不过她有一个秘密武器——超强的情绪自控力，面对“出轨”的丈夫，她不哭不闹，温柔地表示理解。

　　梦想成真

　　不久，刘扬造反被杀，郭圣通的后台塌了，刘秀打算立阴丽华为后，阴丽华拒绝了。

　　那时刘秀刚上台，暗流汹涌，人心不稳。阴丽华审时度势，认为自己的资历无法跟郭圣通相比，难以服众，遂劝刘秀以大局为重，立郭圣通为后。

　　刘秀觉得对不起阴丽华，从此对阴丽华愈加宠爱，跟她生了5个儿子，还给她的亲人加官进爵，让阴家享受比郭家更高的待遇。

　　后来，阴丽华的家人不幸被盗贼杀害，刘秀为了安慰爱人，公开下诏秀恩爱：我当年还是个穷小子时，丽华就跟了我，我本来是要立她当皇后的，可她谦让不肯。这样的好女人，我怎可辜负？必须重赏她的亲人以表感激！

　　这等于是当众打皇后的脸。《后汉书》里说，郭圣通心中不忿，常找碴儿跟刘秀吵架。刘秀一生气，干脆改立阴丽华为后。

　　这次，阴丽华没再推辞。此时东汉江山已稳，她在宫中经营多年，人缘好，根基稳，又有皇子撑腰，无所畏惧。

　　最终，阴丽华和刘秀白头偕老。她的儿子刘庄，后来接掌了东汉的江山。

　　以退为进，吃小亏得大便宜，无怪明代人李贽拿阴丽华和一代女皇武则天作比，说她“手段不减武才人”。

　　至于《星汉灿烂》剧中的越妃如何翻盘当皇后，那就得看编剧怎么编了。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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