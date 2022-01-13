多危险！抛锚车乘客在高速路上走动

7月30日上午，二广高速洛阳段出现惊险一幕，一辆中巴出现故障，车上多名乘客下车后站在应急车道内随意走动，旁边就是快速驶过的大货车。

7月30日上午，二广高速洛阳段出现惊险一幕，一辆中巴出现故障，车上多名乘客下车后站在应急车道内随意走动，旁边就是快速驶过的大货车。洛阳高速交警发现后紧急制止，并及时将上述人员转运至安全区域。

7月30日9时50分许，洛阳高速交警支队民警谢孟哲带领3名辅警巡逻至二广高速朱家仓施工区时发现，一辆中巴停在应急车道内，车后摆放着安全锥，有乘客嫌热躲在车上，有部分乘客打着伞在应急车道内来回走动，旁边就是快速驶过的大货车，情况十分危险。

谢孟哲立即上前，先将车上和路边的司乘人员带至护栏外安全地带再行处置。

经询问，该中巴当天上午由济源出发前往栾川，在通过该互通区时突发故障。包含驾驶人在内，车上共有15名成年人和3名小孩，现场正等待车辆进行救援。

考虑到互通区无法停车换乘，谢孟哲在联系救援抢修车辆的同时，与施工区人员协调来一辆施工车，连带着警车一起将18名司乘人员就近安全送下站，等待换乘车辆前往栾川。

车上，民警向驾驶人和乘客宣传了交通安全知识，并对驾驶人的行为进行严厉的批评教育。

洛阳高速交警提醒，在高速公路上发生交通事故或车辆故障，切记“车靠边、人撤离、即报警”。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)