洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

多危险！抛锚车乘客在高速路上走动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.01 08:35

　　7月30日上午，二广高速洛阳段出现惊险一幕，一辆中巴出现故障，车上多名乘客下车后站在应急车道内随意走动，旁边就是快速驶过的大货车。洛阳高速交警发现后紧急制止，并及时将上述人员转运至安全区域。

　　7月30日9时50分许，洛阳高速交警支队民警谢孟哲带领3名辅警巡逻至二广高速朱家仓施工区时发现，一辆中巴停在应急车道内，车后摆放着安全锥，有乘客嫌热躲在车上，有部分乘客打着伞在应急车道内来回走动，旁边就是快速驶过的大货车，情况十分危险。

　　谢孟哲立即上前，先将车上和路边的司乘人员带至护栏外安全地带再行处置。

　　经询问，该中巴当天上午由济源出发前往栾川，在通过该互通区时突发故障。包含驾驶人在内，车上共有15名成年人和3名小孩，现场正等待车辆进行救援。

　　考虑到互通区无法停车换乘，谢孟哲在联系救援抢修车辆的同时，与施工区人员协调来一辆施工车，连带着警车一起将18名司乘人员就近安全送下站，等待换乘车辆前往栾川。

　　车上，民警向驾驶人和乘客宣传了交通安全知识，并对驾驶人的行为进行严厉的批评教育。

　　洛阳高速交警提醒，在高速公路上发生交通事故或车辆故障，切记“车靠边、人撤离、即报警”。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 初步规划400多公里！伏牛山旅游公路加...
  • 洛阳将进入连续“桑拿天”模式
  • 我市首座矿山换电站在洛钼启用
  • 宜阳于沟村：盘活资源创效益 精准运...
  • 想要亲近自然？快来伊水游园露营吧【...
  • 探索实施“直通车”安置，随军家属自...
  • 河南文旅投资集团：扎根洛阳文旅沃土 ...
  • 一男子非法运输液化气被行政拘留
  • 2022年洛阳市夏季围棋定级赛收枰【视频】
  • 八一，致敬永不褪色的军魂
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    随拍

    雨荷

    隋唐园拾零

    鸡蛋花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605