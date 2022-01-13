值此中国人民解放军建军95周年纪念日，我们代表全市人民，向你们致以节日的祝福和诚挚的问候！

驻洛中国人民解放军、武装警察部队全体官兵，民兵预备役人员，全市烈军属、残疾军人，军队离退休干部和转业、复员、退伍军人：

值此中国人民解放军建军95周年纪念日，我们代表全市人民，向你们致以节日的祝福和诚挚的问候！

95年来，在中国共产党的坚强领导下，人民军队忠实履行党和人民赋予的神圣职责，从进行艰苦卓绝的武装斗争到参加社会主义革命和建设，从投身改革开放到参与新时代中国特色社会主义事业，一路披荆斩棘，取得一个又一个辉煌胜利，为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福建立了不朽功勋。历史充分证明，人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队！

长期以来，驻洛部队大力弘扬听党指挥、能打胜仗、作风优良的光荣传统，在出色完成各项军事任务的同时，积极参与地方经济社会发展，为洛阳发展作出了不可替代的贡献。特别是近年来，驻洛部队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，聚焦备战打仗，狠抓政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，在中国特色强军之路上迈出了坚实步伐。广大官兵牢记宗旨使命，扎根河洛大地，视驻地为故乡、把群众当亲人，积极投身洛阳经济社会发展，在疫情防控、防汛救灾中勇打头阵，在维稳处突、平安创建中勇当尖兵，在扶贫济困、兴学助教中勇作表率，谱写了军民鱼水一家亲的动人篇章。全市军队离退休干部、烈军属、残疾军人、转业复员退伍军人，始终保持革命本色，在不同领域不同战线上主动作为，为洛阳改革发展稳定作出了积极贡献。市委、市政府和全市人民向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

当前，洛阳市正在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极抢抓新一轮区域经济版图重构带来的机遇，坚持以创新引领发展，统筹抓好产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，加快建强副中心、形成增长极，努力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。希望驻洛部队继续弘扬拥政爱民光荣传统，充分发挥组织严密、训练有素、突击力强等优势，一如既往关心支持地方经济社会发展，主动参与全市全局性重点工作，在推进乡村振兴、深化军民融合、维护社会和谐稳定等工作中积极作为，以实际行动为党分忧、为民造福。市委、市政府将一如既往支持驻洛部队深化改革、备战打仗，持续深化全民国防教育，扎实做好拥军优属工作，用心用情帮助部队排忧解难，着力营造关心军队、尊崇军人的浓厚氛围，不断巩固和发展军政军民团结的大好局面。

军民同心创伟业、携手并肩铸辉煌。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心担使命、勠力同心向未来，为全面推进驻洛部队现代化建设、推动洛阳高质量发展而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

祝同志们节日快乐、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委 洛阳市人民政府

2022年8月1日