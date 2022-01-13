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洛阳将进入连续“桑拿天”模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.31 20:57

　　今天，天气晴好，让我们感受到阳光的炽热。8月1日是中伏第七天，“晴热模式”上线，降雨零星现身。在副热带高压的控制下，气温逐步回升，洛阳将进入连续“桑拿天”模式，请大家注意防暑降温。

　　天气晴好，蓝天白云。气象专家介绍，冬看卷云，夏看积云。由于夏天太阳辐射强烈，地面升温迅速。而地面是对流层大气的主要热源，地面热了，自下而上加热空气，就会产生越来越多的对流热泡，从而使得积云的发展变得更为旺盛。

　　浓积云是积云家族发展的最后阶段，一般碎积云发展为淡积云，浓积云则是由淡积云发展或合并发展而成，云块底部平坦而灰暗，顶部成重叠的圆弧形凸起，很像花椰菜；垂直发展旺盛时，个体臃肿、高耸，在阳光下边缘白而明亮。在发展旺盛阶段，一般不会出现降水，但有时也会降小阵雨。如果浓积云继续发展，将会逐渐成为贯穿整个对流层且具有较高能量的积雨云，则有可能大雨淋漓了。

　　洛阳市气象台根据气象资料分析，未来一周前期受副高摆动影响，洛阳市多局地阵雨或雷阵雨，周后期副高西伸北抬，气温回升明显，洛阳大部分地区将出现35℃到37℃的高温闷热天气，具体预报如下：

　　今天夜里，晴天间多云；

　　8月1日(周一)，多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温24℃到34℃；

　　8月2日(周二)，多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温26℃到34℃；

　　8月3日(周三)，多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，气温26℃到35℃；

　　8月4日(周四)，晴天间多云，气温28℃到36℃；

　　8月5日(周五)，晴天间多云，气温28℃到37℃；

　　8月6日(周六)，晴天间多云，气温28℃到36℃；

　　8月7日(周日)，多云间晴天，局部有阵雨或雷阵雨，气温27℃到36℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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