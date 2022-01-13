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我市首座矿山换电站在洛钼启用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.31 20:48

　　近日，我市首座矿山换电站在栾川县洛阳钼业投用，标志着洛阳钼业向打造绿色低碳矿山迈出重要一步。

　　2018年，洛阳钼业研发出纯电动矿用卡车，与同等功率柴油运输车相比，能耗及维修费用降低50%以上，一次充电可满足8小时运输需求，完全实现零排放。此外，洛阳钼业研发的换电式纯电动挖掘机具有安全系数高、耐高温、性能稳定、使用寿命长、动力强劲等特点，充电时间仅需1.85个小时，与同类型油耗挖掘机相比，节约能源75%以上。

　　该换电站启用后，用于生产运输的耗电车辆的充电方式将由充电变为换电。以前电动车充电需要1.5个小时，未来，纯电动车辆通过更换电池3分30秒即可恢复使用，不仅有利于节能环保，还将大大提高车辆运输效率。

　　记者还了解到，5座重卡换电站和6座矿卡换电站正在规划建设，将服务矿区50台换电重卡。

　　“近年来，洛阳钼业高度重视生态文明建设，坚定不移地走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式，致力于打造绿色智能矿山。”洛阳钼业有关负责人表示，下一步，该公司将继续加强与国家电投的合作，共同推进新能源重卡充换电站建设和绿电运输项目建设，以科技赋能引领传统矿业转型升级，推动企业高质量发展，打造国内绿色、智能、低碳矿山标杆企业。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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