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河南文旅投资集团：扎根洛阳文旅沃土 打造文旅产业旗舰劲旅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.31 20:48

　　并购国内知名文旅项目“只有河南·戏剧幻城”“建业电影小镇”，全省首家国资数字艺术平台“万物有数”正式上线，与120多家央企、智库、行业头部、金融机构等建立合作关系……7月31日，记者从河南文旅投资集团上半年工作会议上获悉，自成立以来，这家省管国企扎实推进建团队、筹资金、装资产、搭平台、做项目等工作，实现了良好开局。

　　6月19日，作为省委、省政府加快文化旅游强省建设的重大战略举措，河南文旅投资集团在洛阳挂牌成立，备受社会各界关注。自组建以来，河南文旅投资集团确立“134596”发展战略，完善现代企业体制机制，深化公司治理改革创新，有序推进资金资产资源整合，并购国内知名文旅项目，扎实抓好项目谋划储备，加大开放合作，积极发挥省文旅融合发展基金引领带动作用，积极探索文旅产业新业态，为企业长远发展奠定了坚实基础。

　　河南文旅投资集团党委书记、董事长吴孟铎表示，河南文旅投资集团将牢记省委省政府重托，重点围绕实施省文旅文创融合战略、围绕把省文旅投资集团做大做强、围绕在郑汴洛核心区文旅文创融合发展上实现先行突破等重要目标，发挥龙头企业的带动作用，以资本为纽带，以项目为抓手，以产品为载体，以文化创意、科技创新为手段，推动国有资本专业化重组，在洛阳这方文旅沃土上迅速发展壮大，擦亮“行走河南·读懂中国”的品牌，打造国内一流文旅产业旗舰劲旅，助力全省形成万亿级文旅产业集群。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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