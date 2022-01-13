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初步规划400多公里！伏牛山旅游公路加快建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.31 19:44

　　炎炎夏日，伏牛山气候凉爽、景色宜人。

　　“轰隆，轰隆……”嵩县吴柏线与大库线交叉口压路机轰鸣、工人繁忙。此地距离陆浑湖仅有1公里左右，是“中国·伏牛公路”项目的一处在建现场。按照计划，近10公里长的水泥路吴柏线和1公里多的大库线都要“白变黑”。目前，前者沥青摊铺作业已经完成。

　　八百里伏牛青山莽莽，横亘洛阳南部，生态资源最具价值，全域旅游最具前景。随着洛阳南部高速公路网络日趋完善，游客“快进、快出”的交通问题基本解决。加快规划建设伏牛山旅游公路，打造“慢游”交通体系重要支撑，对于促进伏牛山旅游资源开发、带动乡村全面振兴有着重要意义。

　　眼下，洛阳在汝阳、栾川、嵩县、洛宁、宜阳等5县加紧推进伏牛公路项目——依托原有国道、省道和县乡道路进行改扩建，在有条件区域新建道路，从而在伏牛山区形成一个以旅游交通为主，兼顾沿线村镇基础交通通行功能的环线路网。该项目初步规划为400多公里，计划明年年底完成建设，目前已完成180公里。前段时间，全长11.259公里的240省道济邓线汝西泰山至木札岭旅游公路嵩县段完成提升改造，成为沥青混凝土路面二级公路，对当地旅游带动作用明显。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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