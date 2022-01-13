洛阳市文学艺术研究会换届

7月31日，洛阳市文学艺术研究会第三届会员代表大会举行，大会选举产生了研究会第三届理事会，徐根鹏当选为会长。

7月31日，洛阳市文学艺术研究会第三届会员代表大会举行，大会选举产生了研究会第三届理事会，徐根鹏当选为会长。

会议通报了洛阳市文学艺术研究会第三届会员代表大会筹备情况，表决通过了修订后的《洛阳市文学艺术研究会章程》，李永清、于涌、廖亮、黄婕、谭滢、虎春红、周宁、刘艳涛、冯夏、王研、高野当选为副会长，李永清兼任秘书长。聘请叶鹏为终身会长，乔仁卯、张文霆、叶维莉、常丽霞为名誉会长。

洛阳市文学艺术研究会成立于2003年7月31日，目前接受业务主管单位洛阳市文联、社团登记管理机关洛阳市民政局的业务指导和监督管理。该研究会是由洛阳市文学艺术研究者、爱好者自愿结成，是研究文学艺术的学术性非营利性社会组织。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)