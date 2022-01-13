影视短剧《定鼎门警事》开机

30日上午，由洛阳市公安局出品的影视短剧《定鼎门警事》在洛阳市公安局洛龙分局开元路派出所开机。
30日上午，由洛阳市公安局出品的影视短剧《定鼎门警事》在洛阳市公安局洛龙分局开元路派出所开机。
30日上午，由洛阳市公安局出品的影视短剧《定鼎门警事》在洛阳市公安局洛龙分局开元路派出所开机。
据悉，洛阳市公安局拍摄《定鼎门警事》旨在在全市营造崇尚英模、致敬英模的良好氛围，助力推动平安洛阳建设。
该短剧以全国特级优秀人民警察韩作君、全国优秀人民警察潘丹勇、英模子女杨旭帆等洛阳公安先进典型为原型，通过真实案例的影视化还原，充分展现全市公安机关广大民辅警忠诚履职、无私奉献、敢于担当、勇毅前行的新时代风采。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 孙旭 文/图）
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