中跆协段位考试赛举行　洛阳123名选手“赶考”【视频】

运气、弹跳、腾空、踢腿，随着空中传来“啪”的声响，一块木板应声断为两截……7月30日至31日，中国跆拳道协会段位考试培训赛(洛阳站)举行，比赛为期两天，共有123名洛阳选手“赶考”。

运气、弹跳、腾空、踢腿，随着空中传来“啪”的声响，一块木板应声断为两截……7月30日至31日，中国跆拳道协会段位考试培训赛(洛阳站)举行，比赛为期两天，共有123名洛阳选手“赶考”。

据介绍，本次活动由中国跆拳道协会主办，河南省跆拳道运动协会承办，洛阳市涧西区跆拳道协会等单位协办，分为考前培训、理论考试和实操考试三个环节，培训考核的学员既要具备专业的跆拳道知识和技能，又要有足够的体能和信念，充分体现了“礼义、廉耻、忍耐、克己、百折不屈”的跆拳道精神。

赛事主办方有关负责人表示，希望借助此进一步完善跆拳道晋级体系和管理机制，统一评审标准，确保跆拳道段位晋升的审核工作做到公平、公正、公开，同时呼吁广大从业人员重视自身品德修养，提升岗位业务能力，共同肩负发展重担，塑造和提升跆拳道项目在社会应有的良好形象。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频)