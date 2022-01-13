学招式、学文化！武术培训课在涧西区重三社区“上线”

“马步要扎稳，膝盖与脚尖方向一致，握拳不能太紧……”今天上午，一堂特殊的社区武术培训课程在涧西区重三社区“上线”，十余名辖区内的小朋友成为本次活动的首批受益者。

重三社区相关负责人介绍，本次活动由社区联合专业武术培训学校联合开展，旨在引领辖区青少年们参与运动、科学健身，推动暑期体育运动常态化开展。

武术文化是中国传统文化的重要组成部分。课堂上，除简单的招式学习外，武术老师还向小朋友们介绍了武术的起源、武德武学、武术礼仪等知识。“未曾学艺先学礼，未曾习武先习德”，左掌右拳抱拳礼作为武术人的第一课，也成为本堂课的“开场曲”，随着孩子们动作的逐步规范和一声声铿锵有力的“嘿哈嘿哈”，许多站在门外“观战”的家长纷纷感叹：“有点儿那味儿了！”

据悉，武术系列课堂已在重三社区连续开展三周，成为小朋友们呼声最高的课程之一。接下来，重三社区还将继续通过“三张清单”整合资源、了解需求、设立项目、开展“对口”服务，持续提升服务精准度，不断增强居民的幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图 通讯员 孙百璐）