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洛阳市“喜迎二十大 欢乐进万家”暨获奖剧目展演活动圆满落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳戏剧 2022.07.31 14:15

　　7月30日晚，洛阳市“喜迎二十大 欢乐进万家”暨获奖剧目展演第二场活动落下帷幕。

　　本次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳广播电视台主办，洛阳市戏剧家协会、洛阳市文联文艺志愿服务团承办，洛阳豫剧院演艺有限公司，洛阳曲剧院演艺有限公司协办，旨在进一步厚植广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义的情感，大力营造团结奋进、自信自强、国泰民安、争先出彩的浓厚氛围，激发广大人民群众奋进新征程、建功新时代，喜迎二十大。

　　近年来，洛阳市戏剧家协会组织广大戏剧工作者，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持与时代同步伐，以人民为中心，以精品奉献人民，用明德引领风尚，先后在第五届中国(黄河流域)戏曲红梅大赛、河南省第十届青年戏剧演员大赛、第十九届河南省少儿戏曲小梅花大赛，以及在梨园春戏迷擂台赛等大型赛事中涌现出了一大批戏剧新人和中坚力量，为洛阳戏剧艺术的发展注入了新鲜的血液。

　　第二场展演由洛阳市戏剧家协会会员万阳霞、刘峤月、常润朋、程旭艺为大家带来的曲剧《八件衣》开场。▲

　　小戏迷李世峰和洛阳第十八届少儿小梅花大赛金奖得主刘沅锦表演了豫剧《李双双》选段。▲

　　《梨园春》2020年度擂响中国全国戏迷擂台赛年终总决赛铜奖擂主魏莱表演了豫剧《穆桂英挂帅》选段：“打一杆帅字旗竖在了空”。▲

　　萧何月下追韩信，成也萧何败也萧何。河南省第十届青年戏剧演员大赛二等奖获得者席宁，带来了经典剧目：豫剧《追韩信》选段。▲

　　人人都说沂蒙山好，沂蒙山上好风光。沂蒙山不仅风光秀丽，而且英雄辈出。第七届河南省戏曲红梅奖大赛一等奖、河南省第九届青年戏剧演员大赛二等奖获得者朱梦婉表演了豫剧《红嫂》选段：“迎来了新中国遍地春光”。▲

　　《梨园春》擂响中国2021年度全国戏迷擂台赛少儿总决赛铜奖得主夏昱昊带来了的豫剧经典唱段《朝阳沟》选段：“咱两个在学校”。▲

　　第十八届河南省少儿戏曲小梅花大赛金奖小榜眼获得者周钰凯表演了豫剧《花打朝》选段：“小郎门外连声请”。▲

　　洛阳市青年演员大赛一等奖、河南省第十一届戏曲红梅奖大赛银奖、河南省第十届青年戏剧演员大赛获奖者薛瑞旭为我们带来的豫剧《珍珠塔》，讲述了源于苏州吴江同里的中国古典浪漫主义色彩经典爱情故事。▲

　　2018年河南广播电视台移动戏曲频道《梨园梦》全年总决赛金奖擂主牛变玲表演了豫剧《大祭桩》选段：“恼恨爹爹心不正”。▲

　　洛阳市戏剧家协会会员宋璟带来了豫剧《江姐》“绣红旗”选段。▲

　　洛阳市第四届戏曲演员大赛中一等奖获得者、河南省第十届青年戏剧演员大赛二等奖获得者程旭艺带来了曲剧《周仁献嫂》“哭坟”一折，在方寸舞台间演绎了人生百态。▲

　　“一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。”洛阳戏剧家协会会员魏小妞表演了豫剧《沁园春·雪》。▲

　　梨园春明星擂主、2015年《擂响中国》年度总决赛铜奖得主毕清风表演了诙谐幽默、妙趣横生的曲剧《洛阳话》。▲

　　第五届中国(黄河流域)戏剧红梅大赛二等奖，第十一届、第十二届河南省戏曲红梅奖大赛表演一等奖，河南省第九届、第十届青年戏剧演员大赛一等奖得主李晶晶带来了曲剧《福寿镜》“失子惊疯”一折，那水袖的功夫实在了得。▲

　　若问古今兴废事，请君只看洛阳城。赵程远表演的曲艺表演唱《书说洛阳》，和观众一起见证了洛阳这片土地的荣辱兴亡和繁荣昌盛。▲

　　河南省第十届青年戏剧演员大赛获奖者邢金婷表演的豫剧《扈家庄》展现了女子的雄姿英发，让观众领教了“巾帼不让须眉”的气概。▲

　　总监制：刘联合

　　监制：张松晓

　　摄影：青山依旧(崔丽霞)

　　摄像：巴图

　　编辑：张武昌

　　顾佳伟
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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