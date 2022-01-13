即日起，洛阳市50个路口全面严查不戴盔等交通违法行为

即日起，洛阳交警开展专项整治行动将在城市区50个路口严查行人、非机动车电动二轮车及机动车挂牌、不戴盔、越线停车、随意变道、不让行等交通违法行为。

即日起，洛阳交警开展专项整治行动将在城市区50个路口严查行人、非机动车电动二轮车及机动车挂牌、不戴盔、越线停车、随意变道、不让行等交通违法行为。 即日起，洛阳交警开展专项整治行动将在城市区50个路口严查行人、非机动车电动二轮车及机动车挂牌、不戴盔、越线停车、随意变道、不让行等交通违法行为。 整治措施 劝导教育行人闯红灯、横(斜)穿道路等违法行为； 查处非机动车闯红灯、越线停车(路口等红灯时，车辆越过停车线停车)和机动车不礼让斑马线、随意变道等违法行为。 查纠电动二轮车(含电动自行车、摩托车)未悬挂号牌、驾乘人员未佩戴安全头盔等违法行为。 此次行动，市公安局将调集交警、城市区分局警力、特警等多警种联合“作战”。各相关单位的交通志愿者及驾校学员等辅助力量也将参与，形成全警全社会共治共建共享的浓厚氛围，实现短期内我市交通秩序和广大群众文明交通意识明显提升的目标。