提醒！明日孟津、偃师客运车辆暂停运营

刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，7月31日孟津区(包括吉利区域)、偃师区开展区域核酸检测，核酸检测区域内所有公共交通停运。 刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，7月31日孟津区(包括吉利区域)、偃师区开展区域核酸检测，核酸检测区域内所有公共交通停运。 孟津(包括吉利区域)、偃师运营客车及307路、366路、369路城际公交在7月31日上午全部暂停运营，中午12点以后恢复正常班次；367路城际公交全天停运。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)