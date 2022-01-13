奥运冠军邓亚萍孙甜甜来洛阳参加这项活动【视频】

7月30日上午，洛阳市社区健身中心“全民健身日”主题系列赛在洛龙区定鼎门社区健身中心正式启动。乒乓球大满贯得主、奥运冠军邓亚萍，雅典奥运会网球冠军孙甜甜参加启动仪式。

7月30日上午，洛阳市社区健身中心“全民健身日”主题系列赛在洛龙区定鼎门社区健身中心正式启动。乒乓球大满贯得主、奥运冠军邓亚萍，雅典奥运会网球冠军孙甜甜参加启动仪式。

邓亚萍展示球技

本次系列赛活动指导单位是河南省体育总会、洛阳市体育局、洛阳市总工会，设有乒乓球赛、家庭运动会、羽毛球赛、青少年篮球赛等融娱乐和竞技于一体的项目，活动将持续至8月下旬。其中，乒乓球混合团体赛于7月30日开打，共有全市32支代表队的220余名选手参赛。

孙甜甜

据介绍，规划建设社区体育公园，是洛阳市委市政府贯彻落实健康中国和全民健身国家战略，加快推进城市提质和公共服务社区化的重大民生工程。去年以来，洛阳通过盘活城市公共绿地、社区闲置用房等资源，建成社区体育公园22个、社区健身中心35个，赢得广大群众普遍好评。

乒乓球比赛场面

洛龙区负责人介绍，该区认真贯彻落实省委省政府、市委市政府关于全民健身决策部署，加快构建“10分钟健身圈”，率先建成12个社区体育公园、6个社区健身中心，整合37个学校的运动场地向社会免费开放，不断满足群众就近健身的需求，提升辖区群众参与健身运动的热情。

时尚运动装走秀

邓亚萍在出席启动仪式时表示，在扎实开展“全民健身月，赛事大联欢”为主题的全民健身月系列赛事活动的同时，社区健身中心运营团队将积极回应群众健身诉求，以社区健身中心为平台，不断丰富活动内涵，实现“月月有赛事、周周有活动”的良好氛围，打造洛阳市赛事品牌IP。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/视频 张光辉/图 通讯员 谢芳）