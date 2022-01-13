写歌词为她打开生活的另一扇门

浙江卫视早年有个节目叫《我爱记歌词》，特别火。如果再来个《我爱写歌词》，估计咱洛阳的刘水平女士会第一个报名参加。

浙江卫视早年有个节目叫《我爱记歌词》，特别火。如果再来个《我爱写歌词》，估计咱洛阳的刘水平女士会第一个报名参加。

刘水平（左）和洛阳公交集团工作人员交流

刘水平家住凯旋东路某小区，今年72岁，是一名有50多年党龄的老党员，为人和善、热心公益，是街坊邻居一提就夸的“刘阿姨”。前段时间，刘水平登门拜访洛阳公交集团，送上自己写的《公交之歌》歌词。大热天收到这种惊喜，大家在感动之余不禁好奇：刘阿姨是不是专门学过写歌词？

其实并没有。记者了解到，刘水平原来在市商务局上班，退休后十分热心公益事业，创办过一家名为“芳草地”的公益团体，十几年来带动许多热心人为山区孩子送温暖、为社区居民送演出、为环卫工人送清凉……前些年，刘水平加入市红十字会艺术团并担任副团长，继续在更大的平台上发挥自己的热量和能量，也就从那时起，她爱上了写歌词。

2015年，市红十字会艺术团开了一次座谈会，洛阳神鹰救援队负责人汇报完救援队事迹之后，随口提出想请在座的老师为救援队写一首队歌。说者无意，听者有心，刘水平被救援队的事迹感动，决定试试写歌词，完成救援队的心愿。

“因为是有感而发，所以还挺顺利的。”刘水平回忆，她当天回家后熬了一宿终于写出初稿，第二天给艺术团同事一看，大家都说好。刘水平又立即辗转通过两位老同学谱曲。就这样，不到三天，《神鹰救援队之歌》就问世了。

去年，刘水平出门散步时恰好碰到一名相熟的环卫工人，对方说很想写一首关于环卫工的歌曲，听说刘水平会写歌词，就想找她帮忙。“我俩想到一起去了。”刘水平说，她一直很关注为城市做贡献的各行业人员，早就想为环卫工人写一首歌。不久，那名环卫工人把自己写好的歌词交给刘水平。经过几次打磨修改，俩人终于联手完成了《环卫工之歌》。

至于《公交之歌》，刘水平坦言创作初衷是亲身体会到近几年洛阳公交对老年人的服务越来越好。实际上，这首歌词她去年就已写完，其后她除了找朋友、家人、同事和专业人士帮忙修改，还利用坐公交车的机会，向司机们征求修改意见，直到最终自己满意。今年7月20日，她从家出发，辗转十几公里来到洛阳公交集团，亲手把手抄的歌词送给了她想感谢的公交人。

“我好像打开了生活的另一扇门。”刘水平说，这些年她越写越顺、越写越多。除了歌词，她为无偿献血、捐献造血干细胞志愿者写的快板《生命火种》被业界人士看中，成为相关主题戏曲的创作基础；她还和诗友注册了微信公众号“我是洛阳人”，来宣传家乡、赞美时代，每期都认真撰写并推出一个与洛阳相关的主题人物或事情；为了宣传洛阳的服饰文化，她花半年时间泡图书馆、查地方志、外出采风，写出一本资料汇编交给相关部门……

“我是洛阳人，爱国为人民；时代哺育我，阔步向前进。”刘水平说，她写过一首《我是洛阳人》，朴实无华的歌词里，装着她的心声。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）