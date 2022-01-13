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社区举办“老兵见面会”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.30 09:43

　　“爷爷，战争和我们在电影中看到的一样吗？”“爷爷，你打仗时害怕不害怕啊？”……28日上午，一场特殊的“老兵见面会”在涧西区长二社区新时代文明实践站举行。参加过对越自卫反击战的老兵黄和清刚一出场，就感受到了在场“小粉丝”的热情。

　　黄和清是长二社区的居民。长二社区党委书记高瑞兵说，几天前黄和清“见面会”的预告消息一发出，就迅速得到了小朋友的热情反馈，35个名额不到一天时间就告罄，不少孩子为了参加这次“见面会”，还提前学习了一些历史知识，“我们希望以这样的红色课程，让更多孩子了解历史，更加珍惜现在的幸福生活”。

　　活动中，黄和清用朴实无华的语言讲述了自己从参军入伍到参加对越自卫反击战等的个人经历。他表示，和孩子们分享自己的这些故事，是希望他们能够更加全面地了解历史，也希望他们能够好好学习、发愤图强，将来做一个对祖国有用的人。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 董志雷）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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