8月1日以后，高温天气回归洛阳

今天：晴天间多云，偏北风2级到3级，气温21℃到31℃。

最近几天，凉爽的早晨，让我们仿佛过了一个假的“三伏天”。需要注意的是，8月1日以后，高温天气回归我市。

昨天，省气象台预计，未来几天河南无大范围强降雨，以分散性阵雨、雷阵雨为主；气温起伏不大，最高气温30℃出头；下周中后期，35℃以上高温天气将重现。

中国天气网预报，从8月1日起，副热带高压再次西伸加强，这次其主体更偏北，将导致高温范围北扩，我国黄淮、华北南部、陕西南部等地也将出现高温天气。居民需留意预报预警信息，注意防暑防晒。

市气象台根据气象资料分析，未来几天受副高摆动影响，我市云系较多，多分散性阵雨或雷阵雨天气，后期副高西伸北抬，气温回升明显，大部分地区将升至35℃以上，具体预报如下——

今天：晴天间多云，偏北风2级到3级，气温21℃到31℃。

明天：多云间阴天，局部有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温22℃到32℃。

8月1日(下周一)：多云，有分散性阵雨或雷阵雨，气温23℃到34℃。

8月2日、3日(下周二、下周三)：多云，局部有阵雨或雷阵雨，气温23℃到36℃。

8月4日(下周四)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到37℃。

8月5日(下周五)：多云间晴天，气温27℃到37℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）