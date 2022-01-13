表彰“最美退役军人” 彰显良好精神风貌

八一建军节前夕，老城区东北隅街道办事处举行“最美退役军人”评选表彰暨“强国复兴有我 共绘出彩华章”喜迎二十大文艺展演活动。
八一建军节前夕，老城区东北隅街道办事处举行“最美退役军人”评选表彰暨“强国复兴有我 共绘出彩华章”喜迎二十大文艺展演活动。
八一建军节前夕，老城区东北隅街道办事处举行“最美退役军人”评选表彰暨“强国复兴有我 共绘出彩华章”喜迎二十大文艺展演活动。在活动中，“最美退役军人”代表依次上台发言，分享他们在各自岗位上坚实而精彩的心路历程，以生动的事迹展现了新时代退役军人良好的精神风貌。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 石智卫 摄影报道）
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