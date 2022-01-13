史学名家朱绍侯病逝 曾指导《洛阳市志》编纂

著名历史学家、河南大学原历史系主任、河南大学出版社首任总编辑朱绍侯教授7月23日在开封病逝，享年96岁。作为与洛阳渊源颇深的史学大家，朱绍侯先生的去世，令洛阳史学界一片哀思，大家纷纷通过网络哀悼怀念等方式，追忆朱绍侯先生对洛阳史学研究作出的贡献。

著名历史学家、河南大学原历史系主任、河南大学出版社首任总编辑朱绍侯教授7月23日在开封病逝，享年96岁。作为与洛阳渊源颇深的史学大家，朱绍侯先生的去世，令洛阳史学界一片哀思，大家纷纷通过网络哀悼怀念等方式，追忆朱绍侯先生对洛阳史学研究作出的贡献。

主编《中国古代史》，泽被无数学子

“听闻先生仙逝，我把上学时的《中国古代史》教材拿出来看了又看。”吉林大学考古学在读博士研究生赵宾说，每一个历史学学生，都受先生主编教材的泽被。这本教材陪伴了他本科4年时光，常读常新。特别是教材的编写结合了考古学成果，不仅令历史学知识变得真实生动，还为他此后的考古学学习打下了坚实的基础。

《中国古代史》是朱绍侯任教河南大学期间主编完成的，是其对当代中国史学的重大贡献。教材编写的过程，也充满了曲折。《中国古代史》是教育部组织10所高校合作编写的，参与专家学术个性、风格各有不同，朱绍侯作为主编，秉承着尊重平等的理念不断从中调和，最终该教材顺利通过了教育部验收，成为30多年来国内影响最大的中国古代通史著作之一。河南大学李振宏教授在《朱绍侯先生与中国古代史教材建设》一文中写道：“这是中国当代高校教材建设史上一颗耀眼的明珠，也是一个学科建设的奇迹。”

曾关注、指导《洛阳市志》编纂工作

“我与朱老是先通信后见面的。”30多年过去了，原洛阳市地方史志办公室主任、洛阳市政协教科卫体委员会原主任来学斋回忆起与朱绍侯初次见面时的情景，仍然记忆犹新。来学斋说，当时，朱绍侯紧紧地握着他的手说：“我是想见见你才来的。”

“这样的见面语令我这个晚学无比感动和汗颜。”来学斋说，朱绍侯先生一直关注、指导着洛阳方志的编纂工作。《洛阳市志·文物志》出版后，朱绍侯曾在贺信中写道“河南是文物大省，洛阳文物甲中州”。此后，《洛阳市志》每出版一卷，朱绍侯都会抽出时间认真批阅，并寄来书信。当新编《洛阳市志》全部出版后，朱绍侯盛赞其为洛阳市地情“百科全书”，是对海内外招商引资的依据和指南，是旅游参观的向导，也是对洛阳市人民进行爱国主义教育的优秀教材。这样的评价令编纂人员深受鼓舞。

“朱老对古都洛阳的深情厚爱和对我们的殷殷嘱托跃然纸上，再次读到这些文字时我不禁潸然泪下。”来学斋说，朱绍侯的来信，充满了对洛阳方志编纂工作的殷切关怀，以及对洛阳这片土地的无限热爱。朱绍侯对洛阳所作的突出学术贡献，后人理应铭记。

每一次阅读先生的文章，都是一次“重逢”

翻阅朱绍侯的文章、著作，与洛阳相关的不胜枚举。比如，在《河洛文化与河洛人、客家人》中，其对河洛文化、河洛文化圈、河洛区域进行了界定。他认为，河洛文化圈要大于河洛区域，而河洛文化即是狭义的中原文化等，一系列基本概念的总结概括，为后来的研究者提供了重要遵循；其在《洛阳也是丝绸之路的起点》中提出，到了东汉时期，丝绸之路的起点，就由长安转移至洛阳，对洛阳是丝绸之路起点的观点进行了详细、科学的论证。

同时，朱绍侯还专注于对古代名人的研究，其中有不少人物与洛阳有关。其在《贾谊民本思想浅析》中指出，西汉洛阳人贾谊提出的“民本思想”是法制史上的进步思想，这篇文章在2016年10月被《新华文摘》全文转载；其在《论史而著经世之略——读<光武帝刘秀传>》中提出，汉光武帝刘秀不仅是一个开国皇帝，也是一位杰出的政治家，刘秀在面对数代累积、纷乱如麻的社会问题时，积极稳妥地予以解决，体现了中国地主阶级政治上的成熟。

“捧读朱老的文章，字里行间皆是对史学研究的虔诚与热爱，每字每句无不令人动容，是我辈后学的榜样与标杆。”河南科技大学人文学院考古学教师周剑说，朱绍侯先生严谨、谦逊的高贵品格，笔耕不辍的敬业态度，始终是后学的楷模，先生的光辉在洛阳这片土地上，依然余晖耀眼。他会将朱绍侯先生的著作、生平讲述给一届届学生，对他来说，每一次阅读先生的文章，都是一次“重逢”。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇）