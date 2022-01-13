一位82岁的南京市民，被游泳馆以年龄太大为由，拒绝续办游泳卡，老人一气之下将馆方告上法庭。晚报调查发现，我市多数游泳场馆也存在谢绝65岁以上老年人入内的现象。在老龄化社会的大背景之下，如何保障老年人的“游泳权”，引发关注与思考。

一位82岁的南京市民，被游泳馆以年龄太大为由，拒绝续办游泳卡，老人一气之下将馆方告上法庭。晚报调查发现，我市多数游泳场馆也存在谢绝65岁以上老年人入内的现象。在老龄化社会的大背景之下，如何保障老年人的“游泳权”，引发关注与思考。

游泳是不少老年人喜欢的健身运动，也是高危险性体育项目。毕竟岁月不饶人，现在有不少65岁左右的老年人患有高血压、心脏病等游泳禁忌症，加上许多游泳池没有专门的老年人泳道，游泳中出问题的概率比年轻人大得多。一旦出事，游泳场馆需要承担巨额赔偿。可以理解不少游泳场馆的顾虑，他们“忍痛割爱”，对老年人作出年龄限制，就是为了规避经营风险。

不过，以年龄划分能否进池游泳，也不一定科学。因为老年人适不适合游泳，看的是身体，而不是年龄，很难说一个有多种基础病的60后比一个身体硬朗的70岁老人更适合游泳。有网友说，连老年人考驾照都放宽到70岁了，游泳场馆简单限制年龄，既不合理，也无法真正趋利避害。

更应看到，游泳场馆限制年龄也可能涉嫌违犯相关法律规定。比如，老年人权益保障法规定“老年人有享受社会服务和社会优待的权利”，体育法规定“国家依法保障公民平等参与体育活动的权利，对未成年人、妇女、老年人、残疾人等参加体育活动的权利给予特别保障”，都不考虑年龄方面的限制。

限制老年人进池游泳不宜“一刀切”。洛阳65岁以上老年人约80万，常年坚持游泳健身的老年人超过2万，将他们简单地拒之门外，于情于理于法都说不过去。别让年龄限制老年人的游泳健身梦，不妨试试“以疏代堵”的做法，比如，要求老年人提供当年的体检证明，倡导老年人“错峰游泳”，设立老年人专用泳道，像这样的方式有很多，可以实现保障更多老年人体育活动权利和规避运动风险的双赢。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）