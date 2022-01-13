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77岁的荣庆喜：“军营成长，让我受益一生”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.30 09:36

　　“八一建军节马上就要到了，作为一名老兵，我感慨万千。”近日，77岁的荣庆喜老人告诉记者，今年是他光荣参军后的第60个年头。

　　军旅生涯，让“艰苦奋斗、自力更生”的作风已融入他的生活。记者上门，聆听这位老兵的故事。

入伍后，荣庆喜（左）与父亲的合影 （记者翻拍）

　　他子承父志参军报国

　　荣庆喜祖籍山东淄博，父亲是一名军人。

　　“1948年，父亲应征入伍，那一年我3岁。”荣庆喜说，父亲入伍后在某部队汽车团，经常全国各地到处跑，他们一年到头很难见上一面。其间，母亲带着他和妹妹到军营探亲，军营梦在他年少的心里扎了根。

　　几年后，荣庆喜开始了随军生活，直到1960年随家人来洛阳安家。“我初中毕业后，父亲鼓励我参军报国。”荣庆喜说，在兄妹5人中，他是老大，也是唯一的男孩，母亲不舍，父母俩因此还产生过分歧。

　　“当兵，也是我的梦！”荣庆喜说，母亲终究拗不过父子俩的决心。1962年，他子承父志成为一名光荣的新兵，到军营接受锤炼。在军旅生涯中，他当过司号员，也在战斗班待过，守卫大桥、铁路等。其间，他多次被评为“五好战士”。

　　“父亲是指引我前进的灯塔，他的话一直鼓舞着我。”荣庆喜说着，拿出他入伍后和父亲的一张合影，当时的他一身戎装、意气风发。照片背后是父亲手写的一段寄语：

　　忆往昔，离家当兵，儿才是怀中孩童。

　　现在国家需要，为父就要转业离戎。

　　我儿志坚心雄，效父也当了子弟兵。

　　望今后共同多努力，父子双方对党红。

　　荣庆喜重读这段寄语时，想起已然过世的父亲，语气中夹着一丝怀念。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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