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深入学习《习近平谈治国理政》第四卷 为洛阳经济社会高质量发展贡献社科力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.30 08:20

　　昨日，市委宣传部、市社科联举行学习《习近平谈治国理政》第四卷理论研讨会。与会社科界专家学者交流学习心得，一致认为要深入学习《习近平谈治国理政》第四卷，为洛阳经济社会高质量发展贡献社科力量。

　　在全党全社会喜迎党的二十大胜利召开之际，《习近平谈治国理政》第四卷的出版发行，对于推动广大党员、干部和群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，在新时代新征程上团结奋斗、勇毅前行，以统一思想和实际行动迎接党的二十大胜利召开，具有重大意义。

　　“全面建设社会主义现代化国家，需要保持战略定力，坚定不移走高质量发展之路。”洛阳师范学院马克思主义学院副教授王现伟说，习近平总书记在书中高度重视高质量发展的时代课题，从经济、政治、军事、技术等多方面对高质量发展议题进行了谋划和指导。我们需要联系本地区实际进行深刻理解和领悟，为洛阳加快“建强副中心、形成增长极”汇聚更多力量。

　　中共洛阳市委党校党史党建部副教授王蕾认为，与前三卷相比，第四卷增加的亮点内容之一是第四部分“坚持敢于斗争”，彰显了党坚持敢于斗争的理论根基和实践经验，与时俱进地反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的最新理论成果。我们唯有认真学习领会习近平总书记关于“坚持敢于斗争”的重要论述，才能居安思危、激发斗志、起而行之、迎接挑战，以优异的成绩为党的二十大献礼。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 宋红伟）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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