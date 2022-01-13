洛阳印发城市更新和城乡人居环境建设规划 对城市建设作出部署

建设全国畅通宜居城市、构建安全便捷的慢行交通体系、推进社区养老服务设施配建……日前，我市印发《“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》，对城市建设作出详细部署。未来，洛阳的城市形象会更好、群众生活质量会更高。

建设全国畅通宜居城市、构建安全便捷的慢行交通体系、推进社区养老服务设施配建……日前，我市印发《“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划》，对城市建设作出详细部署。未来，洛阳的城市形象会更好、群众生活质量会更高。

建设全国畅通宜居城市

●将突出“交通畅达”的要求，除开工建设丝路大道快速化、滨河南路提升改造等项目外，将放射线作为建设重点，尽快建成古城快速路西延、南山大道西延、九都路快速化等项目。

●加快推进西韩立交、古城快速路三川大道立交等立交项目建设；建设火炬大桥、新伊大街、八里堂、唐寺门等12个通道项目。

●谋划实施偃师区杜甫大道快速化、孟津区瀍源大道北延等15项区划调整区域重点工程，建设秦岭路北延、文仲大道南延等83项次干路工程。2023年，在各城市区规划修建5至8条规划城市道路。

●2023年后，打通丽春路、夹马营路等城市“断头路”，提升改造北盟路、瀍涧大道等“卡脖子路”。

构建安全便捷的慢行交通体系

●以改善居民出行环境、保障出行安全、倡导绿色出行为目标，借鉴欧洲和我国沿海城市的先进经验，按照国际标准建设城市乐道，同步完善非机动车道和人行立体过街设施，加强自行车停车设施、照明设施、道路林荫绿化等建设，构建“安全、便捷、和谐、绿色”的慢行交通体系。

●在城市乐道建设方面，强化游园乐道、滨河乐道、文化乐道等有机串联，把洛阳老街老巷老建筑、好山好水好风光、游园小区大公园串联起来，着力形成互联互通的城市乐道闭合圈。2022年至2023年，贯通县区乐道连接线，形成互联互通的城市乐道闭合圈。

推进老旧小区连片改造提质

●按照“组团连片、集散为整”的思路，坚持以配套基础设施，完善城市功能为重点，2022年完成62个片区改造，涉及居民70638户；2023年完成44个片区改造，涉及居民49814户。

●到“十四五”末，完成中心城区(含偃师、孟津)2000年以前建成的老旧小区改造219536户。2023年年底前，打造20条具有文化特色的品牌小街巷。

促进城区义务教育的优质均衡

●“十四五”期间，我市计划投资约28.67亿元，在城区外围选取7个优质地块，用地面积约1281亩，建筑面积约54.11万平方米，迁建7所现代化、标准化、特色化普通高中。对高中迁建后的11个腾退校区进行改建，举办义务教育学校，促进城区义务教育的优质均衡。

推进社区养老服务设施配建

●新建城区和新建居住(小)区要按照相应国家标准规范，以每百户不低于30平方米的标准配套建设养老服务设施，并与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。

●已建成住宅区无养老服务设施，或者养老服务设施未达到规划要求和建设标准的，所在地人民政府应当加强统筹协调，按照每百户不低于20平方米标准，通过新建、改建、购置、置换、租赁等方式进行配置。

●在城市建设方面，规划还对海绵城市和综合管廊建设、生态水系治理、公共卫生基础设施建设等作出部署。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)