近日，偃师区举办“喜迎二十大 双拥谱新篇”八一拥军专场晚会，以当地拥军模范臧莲凤为原型创作的现代戏《兵嫂兵妈兵奶奶》首演，收获现场部队官兵和戏迷观众一致好评。

近日，偃师区举办“喜迎二十大 双拥谱新篇”八一拥军专场晚会，以当地拥军模范臧莲凤为原型创作的现代戏《兵嫂兵妈兵奶奶》首演，收获现场部队官兵和戏迷观众一致好评。

臧莲凤为偃师本地人，曾获“爱国拥军模范”“拥军优属模范”等荣誉称号。她自发为部队战士制作布鞋、鞋垫等生活用品，从兵嫂到兵妈，再到满头白发的兵奶奶，坚持了四十余年。《兵嫂兵妈兵奶奶》以臧莲凤的拥军经历为创作蓝本，展示了一位普通妇女不平凡的爱国拥军情怀。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 杨凤轩 实习生 周文娜 通讯员 王雷 摄）