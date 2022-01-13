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洛阳市遴选出7个社区青春行动试点社区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.30 10:23

　　29日，团洛阳市委、洛阳市民政局在西工区红山街道蒋沟社区举办“青春点亮社区”洛阳市社区青春行动示范活动，公布全市7个社区青春行动试点社区，现场开展青年志愿者服务活动。

　　为促进青年在社区治理中发挥积极作用，团洛阳市委联合洛阳市民政局开展社区青春行动试点工作，在全市7个城市区各自遴选出一个试点社区。试点社区将积极探索“团组织+青年之家+社会组织”运行机制，动员社区青年社会组织、志愿服务组织、少先队校外辅导员等社会力量，常态化开展青少年身心健康、社会融入、权益维护等服务，引导青年参与社区治理，促进青年互动交流，帮助青年群体主动融入城市，进一步提升城市活力，助力青年友好型城市建设。

　　在此次示范活动现场，15名青年志愿者为西工区红山街道蒋沟社区居民开展"美丽西工·青春行动"和"智慧助老·青春行动"，通过设置趣味互动游戏“垃圾分类飞行棋”，带领社区青少年学习垃圾分类等环保知识。志愿者们还为社区老年人开设培训课堂，教老年人使用智能手机等电子设备，开展防诈反诈宣传，以具体案例提醒老年人如何防范电信诈骗。

　　团洛阳市委有关负责人表示，下一步，全市7个社区青春行动试点社区将聚焦“智慧助老”“托管服务”“美丽中国·青春行动”“关注弱势”四大重点，创新青年参与方式，为社区不同年龄阶段居民提供针对性服务，引导青春力量共同建设活力社区、温暖社区、美丽社区、和谐社区。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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