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紧急扩散！7月31日至8月2日 洛阳开展区域核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 21:32

　　29日晚间，洛阳市疫情防控指挥部办公室发布《通知》：7月31日-8月2日(本周日至下周二)，洛阳市再次对重点人员开展集中核酸检测。7月31日，偃师区主城区、孟津区主城区以及西工区部分街道进行区域核酸检测。同时要求，各县区今后建立重点人员和区域核酸检测长效机制。

　　●重点人员范围及检测次数

　　(一)31类重点人员(不含义务教育阶段学生和高中生)，集中核酸检测期间至少进行1次核酸检测。

　　(二)近7日(7月24日以来)有市域外旅居史的来(返)洛人员(含31类重点人员)，3天内进行2次核酸检测(两次采样时间间隔不少于24小时)，即“三天两检”。

　　●区域核酸检测范围及检测次数

　　为提升区域核酸检测组织实施能力，此次对偃师区主城区、孟津区主城区，以及西工区汉屯路街道办事处、金谷园街道办事处、洛北街道办事处全体居民(含本地常住人口、流动人口、外地户籍人口等)集中进行1次区域核酸检测。

　　区域核酸检测范围内，如有近7日(2022年7月24日以来)有市域外旅居史的人员，除参加本次区域核酸检测外，还应在此后2天内再进行1次核酸检测(两次采样时间间隔不少于24小时)，即完成一次“三天两检”。

　　●核酸采样时间、地点

　　(一)采样时间

　　1.重点人员集中核酸检测采样时间：2022年7月31日—8月2日(本周日至下周二)。

　　2.区域核酸检测采样时间：2022年7月31日(本周日)。

　　(二)采样地点

　　各县区结合本县区实际自行确定采样点和各采样点采样时间段，并于7月30日前向社会公开。

　　此次《通知》明确要求，开展重点人员集中核酸检测和部分县区区域核酸检测，是发现潜在感染者，落实“四早”要求的有效途径，各县区要高度重视，加强领导，统筹协调，严密组织，做好核酸检测资金保障和物资保障，确保应检对象全覆盖，应检次数全落实。各县区应提醒督促检测对象规范佩戴口罩、保持2米间距，严防人员聚集引起交叉感染。要科学确定采样时间，切实方便检测对象参加采样。及时上传核酸检测信息，方便群众查询。对因工作迟缓、责任不落实、组织不力等造成疫情传播或传播风险的，从严从速追责问责。

　　洛阳市疫情防控指挥部办公室还重点提醒，各县区要建立重点人员和区域核酸检测长效机制，此后每周六至下周一，应对31类重点人员集中开展1次核酸检测，对近一周内有市域外旅居史来(返)洛人员集中进行“三天两检”，对部分县城区和主城区进行区域核酸检测。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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