洛阳“仙女风”考古人进社区送文化

“什么是洛阳铲？”“古人都吃什么？”……29日，在位于洛阳市洛龙区关林街道八里堂社区的洛龙区第五实验学校，市文物考古研究院“寒暑假一小时文博小课堂”热闹开讲，让孩子们对考古、对家乡历史有了全新的认识。

“什么是洛阳铲？”“古人都吃什么？”……29日，在位于洛阳市洛龙区关林街道八里堂社区的洛龙区第五实验学校，市文物考古研究院“寒暑假一小时文博小课堂”热闹开讲，让孩子们对考古、对家乡历史有了全新的认识。

洛阳市文物考古研究院工作人员何慧芳一直在白草坡东汉陵园从事考古工作。当日，她一改平时的“土妞”模样，身穿汉服登上讲台，惊艳亮眼，满满的“仙女风”一下子便吸引了孩子们的注意力。

“这位小朋友，洛阳是十三朝古都，你知道是哪十三朝吗？”在约1小时的时间里，近60名学生与何慧芳积极互动，围绕“什么是考古”“怎么做考古”“考古的对象是什么”“考古的意义”四个方面逐步探寻考古知识，现场妙语连珠，不断爆出“金句”。

除了通俗易懂的课件，考古人员还精心准备了手铲、三角锄、洛阳铲、罗盘、毛刷等考古工具，在了解了考古知识后，同学们纷纷拿起工具变身“小小考古家”，体验了一把考古的辛苦和神奇。

据了解，为大力弘扬中华优秀传统文化，充分发挥文博单位文化教育职能，洛阳市文物局近日开展了“‘寒暑假一小时文博小课堂’进社区”活动。目前，全市各级文博单位正在积极开展相关活动，丰富青少年假期生活，推动社区文化建设。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 吕珺 文/图)