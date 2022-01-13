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“黄河文化石窟寺联盟”成立，龙门石窟研究院为副理事长单位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 19:17

　　29日，记者从龙门石窟研究院获悉，“黄河文化石窟寺联盟”28日在山西省太原市成立。其中，龙门石窟研究院被选举为副理事长单位，龙门石窟研究院对外交流合作部主任王青茹担任“黄河文化石窟寺联盟”副理事长、副秘书长职位。

　　据了解，“黄河文化石窟寺联盟”由太原市文物局倡议发起成立。首批联盟单位包括山西、河北、内蒙古、河南、甘肃、宁夏等沿黄6省(自治区)，包括天龙山石窟博物馆、龙山石窟博物馆、云冈研究院、龙门石窟研究院、炳灵寺文物保护研究所、天梯山石窟保护研究所、须弥山文物管理所、阿尔寨石窟研究院、巩义石窟寺保护所、响堂山石窟研究院等11家文博单位。北京大学、复旦大学、山西大学、太原理工大学等11家院校作为该联盟学术委员会暨“省校合作”院校。该联盟将在黄河流域石窟寺保护利用、研究展示、对外交流、文旅融合等方面开展广泛合作，系统展示黄河文物价值和内涵，更好地守护石窟寺遗产、传承黄河文化。

　　王青茹说，该联盟的成立有利于整合多方资源，共同为发挥石窟寺在中华优秀传统文化的继承、弘扬和传播等方面贡献力量。对提升黄河流域石窟寺保护水平、发挥龙门石窟研究院等专业机构的技术帮带和示范引领作用具有重要意义。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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