老城区开展工伤预防培训，助推建筑行业健康发展

夏季是工伤事故易发期，为增强企业工伤预防意识，提升工伤预防能力，降低工伤事故发生率，7月29日，老城区人社局、老城区住建局等单位组织开展工伤预防建筑行业专题培训活动，助推辖区建筑行业健康发展。

夏季是工伤事故易发期，为增强企业工伤预防意识，提升工伤预防能力，降低工伤事故发生率，7月29日，老城区人社局、老城区住建局等单位组织开展工伤预防建筑行业专题培训活动，助推辖区建筑行业健康发展。

本次专题培训活动，老城区共组织辖区50家建筑企业参加，还在洛阳晚报微信公众号、掌上洛阳客户端开设“工伤预防专题直播课堂”，方便更多建筑企业和单位组织人员随时随地学习。课堂上，工伤预防专家通过一起起触目惊心的工伤事故案例为大家敲响警钟，同时结合建筑行业特点，就工伤预防和安全生产进行系统讲解，帮助参会人员提升工伤预防管理能力。

“工伤预防是工伤保险的重要组成部分，也是降低企业用工风险、维护职工合法权益的重要举措。”老城区人社局有关负责人介绍，本次工伤预防专题培训活动全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，旨在提升建筑行业从业人员工伤预防意识和能力，从源头预防和减少工伤事故发生，保障劳动者生命安全与健康，促进建筑行业企业安全发展。接下来，该局持续针对辖区不同行业和群体，狠抓落实工伤预防工作，保障劳动者的生命安全和身体健康。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图）