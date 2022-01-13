洛阳举办“八一”专场招聘会 提供岗位2791个

49家企业参加，提供2791个岗位，吸引1127人到场……28日，洛阳市举办退役军人暨随军家属“八一”专场招聘会。

49家企业参加，提供2791个岗位，吸引1127人到场……28日，洛阳市举办退役军人暨随军家属“八一”专场招聘会。

此次招聘会由洛阳市退役军人事务局、洛阳市人力资源和社会保障局主办，洛阳市人力资源和公共就业服务中心、洛阳市退役军人服务中心承办，主题为“退役不褪色奋进新征程”，旨在推动文明实践活动走深走实，助力广大退役军人和随军家属就业创业。

招聘会采取“线下+线上”形式进行。招聘大厅内，中信重工、正大集团、阿特斯光伏等49家各类重点企业提供了2791个岗位，涵盖行政管理、销售、督导、物流、储备干部等，现场还设有政策咨询区和座谈交流区，对洛阳市退役军人优抚政策、创业贷款和创业培训等政策进行解读，并邀请优秀退役军人创业代表分享创业经历，传授创业经验。当天还同步举办了“直播带岗”活动，退役军人代表、招聘企业代表、洛阳市人力资源和公共就业服务中心和洛阳市退役军人事务局相关负责人来到网络直播间，与求职者在线互动，详细介绍企业招聘要求、就业创业政策、军人优待政策等内容。

数据统计，本次招聘会共吸引1127名退役军人暨随军家属现场求职，其中307人与招聘企业初步达成就业意向。而在抖音号“洛阳公共就业”和微信小程序“洛阳就业服务”上，共吸引28591人观看网络直播。

(服务信息)洛阳市退役军人创业担保贷款优待政策解读

退役军人申请创业担保贷款能享受哪些优惠政策？

创业担保贷款对象可分为四类：一是个人自主创业；二是合伙经营；三是组织起来创业；四是小微企业。洛阳市符合条件的退役军人，个人可申请最高不超过20万元的中央政策创业担保贷款，最高不超过30万元的市级政策创业担保贷款；合伙经营或组织起来创业的，可申请最高不超过150万元的创业担保贷款；小微企业可申请最高不超过300万元的创业担保贷款，且都能享受财政贴息。