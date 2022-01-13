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洛阳90岁老党员再献爱心资助寒门励志学子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 17:57

　　“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动由洛阳日报报业集团、洛阳市妇联和洛阳市慈善总会共同主办，自启动后受到了社会各界爱心人士及企事业单位的关注，目前已经接到不少热线电话。

　　洛阳90岁老党员陈佩怡已经多次参与洛阳日报报业集团举办的各类公益活动，今年阳光助学活动一启动第一时间联系，表示要为寒门励志学子资助现金10000元。

　　28日下午记者和工作人员来到陈佩怡家里，陈佩怡说：“资助寒门励志学子，是我的一份心意，希望孩子们坚韧自信，渡过难关，学业有成报效国家，回报社会……”作为曾参加抗美援朝的一名老党员，陈佩怡希望孩子们能多关心时事，关注历史。

　　陈佩怡捐助10000元现金

　　耿星律师一家也是爱心人士中的特殊代表，他和爱人黄蕊蕊都是律师，儿子耿逸鸣10岁，2021年刚生了双胞胎女儿耿逸娴和耿逸静。耿星和黄蕊蕊捐款1000元，儿子耿逸鸣用自己压岁钱捐款200元，夫妻二人替双胞胎女儿捐款300元。耿律师说，1500元钱不多，但是代表他们的一点心意，希望能帮助到有志气的孩子，也希望所有孩子都能立志成才。

　　洛龙区的张女士29日上午来到洛报融媒大厦1608室，她的女儿高位截瘫，今年考了556分，被哈尔滨理工大学录取，张女士陪伴孩子走过了之前难熬的岁月，现在她希望好心人能帮助孩子走进大学校园，将来能回报社会。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 文/图)

扫描二维码下载阳光助学申请表

　　无论是寒门励志学子，还是想献爱心的企事业单位或个人，都可拨打65156002、65156112、13838868975(任老师)联系我们。

　　爱心人士和单位捐助善款途径如下：

　　户名：洛阳市洛报爱心帮扶中心

　　账号：4138 9999 1010 0030 0540 5

　　开户行：交通银行洛阳分行营业部
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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