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硬核福利！栾川八大景区旅游通票，66元即将开抢！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 全景栾川 2022.07.29 17:57

　　2022年“清凉栾川，一票畅游”活动7月31日即将开启！

　　三大项活动内容：奇境栾川旅游通票+重渡沟两日游套票+美好乡村现金券。

　　一、奇境栾川旅游通票

　　通票景区：

　　一张通票包含老君山、鸡冠洞、龙峪湾、养子沟、抱犊寨、天河大峡谷、竹海野生动物园、王府竹海八大景区门票。

　　通票价格：

　　66元

　　投放时间：

　　7月31日-8月14日每天上午10点投放未来7天栾川县八大4A级以上景区门票通票，每天投放2000张，抢完为止。

　　抢购时间：

　　7月31日游客可在平台上抢购并预定8月1日至8月7日的通票产品；8月1日抢购8月2日至8月8日的通票产品；8月2日抢购8月3日至8月9日的通票产品，以此类推，投放时间截止8月14日，即8月14日游客可在平台上抢购8月15日至8月21日的通票产品(抢票结束时间视余票数量而定，最长至8月21日)。

　　二、重渡沟两日游套票

　　投放时间：

　　7月31日至8月21日

　　套票内容：

　　重渡沟两日游套票包含两人景区门票+民宿(或酒店)住宿一晚。分为三种：一是两人景区门票+四星级民宿每张价格488元，二是两人景区门票+三星级民宿每张价格468元，三是两人景区门票+四星级酒店每张价格448元。选择套票种类付款成功后，请第一时间联系景区(电话0379-66685989)，确定入住民宿房型详细信息。

　　三、美好乡村现金券

　　投放时间：

　　7月31日至8月21日每天上午10点

　　现金券内容：

　　美好乡村现金券每张30元，每天投放300张，免费领取。可到相关乡镇所辖乡村旅游点指定住宿点、餐饮点和农副产品销售点直接抵用现金使用。

　　抢购方式·使用流程：

　　一、奇境栾川旅游通票购买及使用流程

　　1.关注全景栾川公众号并进入公众号菜单项，点击“一票畅游”进入奇境栾川智慧平台。

　　2.在平台首页点击“清凉栾川一票畅游”专区，点击立即购买，选择出行日期

　　3.添加出游人信息，支付后生成核销码，到景区售票处核销并换取门票，购买5元保险，进行入园。

　　二、重渡沟门票+民宿套票购买使用流程

　　选择三种套票价格的其中一种，购买后联系景区(0379-66685989)根据行程调配入住具体时间及民宿(酒店)，下单生成核销码在景区票务中心扫码核销。

　　三、栾川美好乡村现金券领取使用流程

　　1.首页专区领取乡镇专用现金券，选择乡镇商家下单使用

　　2.选择使用美好乡村现金券支付下单后在商家扫码核销

　　温馨提示·疫情防控相关要求：

　　1.本次活动所有景区要遵守上级最新疫情防控政策，接待量不得超过景区最大承载量的75%；

　　2.本次活动购票采取实名制，一人限购一张，活动期间同一景区限入一次。

　　3.奇境栾川旅游通票须在所预定抢购的日期使用，在首次核销后使用日期截止2022年8月31日，期间可在其他景区各游览一次。

　　4.重渡沟两日游套票自购买次日生效，有效期至2022年10月15日。

　　5.美好乡村现金券使用日期截止2022年8月31日。

　　6.疫情防控要求：洛阳市域以外旅居史人员需持48小时核酸阴性证明入栾，入栾后三天内完成两次核酸检测，请随时根据工作人员提示遵循最新疫情防控要求。

　　24小时咨询电话：0379-66876088

　　工作日咨询电话：0379-66812346

　　非工作日咨询电话：0379-66812344

　　④
[ 责任编辑：唐好优 ]
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