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栾川县秋扒乡：“恐龙文化”+“文明实践”让乡村文化更丰富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 17:57

　　13米的栾川霸王龙模型、0.6米的秋扒龙模型，3座记录秋扒乡恐龙发掘历史纪念碑……28日，刚建成的洛阳市栾川县秋扒乡恐龙主题文化公园热闹非凡，来自秋扒乡新时代文明实践所的科普志愿者为秋扒乡中心小学学生带来了一场别开生面的暑期科普研学活动。

　　上午9时，科普志愿者从恐龙的发现、定义、分类、由来等到恐龙的灭绝、恐龙的化石，以及恐龙给大家的启示，向孩子们介绍了爱护自然、保护环境的重要性。

　　“今天认识了霸王龙、三角龙、剑龙等好多恐龙，了解了它们的特征和生活习性，真是太神奇了。”“我长大以后也想当生物学家，想更加全面系统地了解它。”在现场，孩子们对恐龙的知识非常感兴趣，积极主动举手发言，回答志愿者提出的问题，最后在志愿者的指导下制作了恐龙化石模型。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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