烹饪大师农家授艺 为乡村振兴“加菜”

7月29日，市总工会、市文广旅局联合举办“河洛工匠”助力乡村振兴进农家活动，组织烹饪大师到栾川县重渡沟景区王坪村，为农家乐厨师现场传授烹饪技艺。
7月29日，市总工会、市文广旅局联合举办“河洛工匠”助力乡村振兴进农家活动，组织烹饪大师到栾川县重渡沟景区王坪村，为农家乐厨师现场传授烹饪技艺。
7月29日，市总工会、市文广旅局联合举办“河洛工匠”助力乡村振兴进农家活动，组织烹饪大师到栾川县重渡沟景区王坪村，为农家乐厨师现场传授烹饪技艺。
活动现场，“中原大工匠”牛恒林就食材选择、营养健康、食品卫生、后厨管理等内容进行授课，“河洛工匠”卢跃青、叶禹州、梁进球在现场烹调出石锅椒麻鸡、洛阳豆腐汤、花肉炒扁垛、老洛阳炸咸食、啫啫生焗鲜鲍鱼、蜜豆核桃仁花枝粒等特色农家菜肴，引来农家乐厨师争先恐后品尝。相关专家还围绕礼节礼仪、服务质量、普通话普及进行培训。
市总工会有关负责人表示，今后，我市将充分发挥“河洛工匠”人才优势，持续组织烹饪大师进乡村活动，提高农家乐烹饪水平和服务质量，为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 卫正欣 刘志渊)
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