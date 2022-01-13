洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

烹饪大师农家授艺 为乡村振兴“加菜”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.29 17:06

　　7月29日，市总工会、市文广旅局联合举办“河洛工匠”助力乡村振兴进农家活动，组织烹饪大师到栾川县重渡沟景区王坪村，为农家乐厨师现场传授烹饪技艺。

　　活动现场，“中原大工匠”牛恒林就食材选择、营养健康、食品卫生、后厨管理等内容进行授课，“河洛工匠”卢跃青、叶禹州、梁进球在现场烹调出石锅椒麻鸡、洛阳豆腐汤、花肉炒扁垛、老洛阳炸咸食、啫啫生焗鲜鲍鱼、蜜豆核桃仁花枝粒等特色农家菜肴，引来农家乐厨师争先恐后品尝。相关专家还围绕礼节礼仪、服务质量、普通话普及进行培训。

　　市总工会有关负责人表示，今后，我市将充分发挥“河洛工匠”人才优势，持续组织烹饪大师进乡村活动，提高农家乐烹饪水平和服务质量，为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 卫正欣 刘志渊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 点赞！这家洛阳企业将参与世界最大光...
  • 江凌带队调研市级医院建设运营工作 徐...
  • 洛阳地铁上线适老化服务新举措 全线33...
  • 推动预制菜发展！洛阳抢抓食品工业发...
  • 游泳场馆缘何谢绝65岁以上老人入内？...
  • 洛阳市召开全国文明典范城市创建工作...
  • 事业编！涧西区引进研究生学历人才30名
  • 请注意！洛阳中部及周边达到河南省地...
  • 缓解约考难！洛阳市中心区域新建大型...
  • 栾川、嵩县、汝阳、洛宁等县着力推动...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    随拍

    雨荷

    隋唐园拾零

    鸡蛋花
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605